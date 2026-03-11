Újra kinyílik Pandora szelencéje

Az 1980-ban alakult zenekar még Pandora’s Box néven szállt harcba a konkurenciával az akkoriban már amúgy is elkényeztetett honi rockrajongók kegyeiért. Az új banda a P. Mobilból éppen kivált gitárossal, Bencsik Sándorral és billentyűssel, Cserháti Istvánnal, a már szárnyait bontogató énekessel, Varga Miklóssal, a dobos Szabó Istvánnal, a basszeros Sáfár Józseffel, majd később Vikidál Gyulával a soraiban három album megjelentetésével, megannyi, a mai napig népszerű nótával és telt házas koncerttel jutott el méltán a műfaj szűk elitjébe. Bár az alapítók közül Bencsik és Cserháti már nincsenek köztünk, örökségüket 2008 óta az Ős-P. Box viszi tovább.

Talán kevesen számítottak rá, tavaly októberben a zsúfolásig telt Barba Negrában, a Dinoszauruszok éjszakájára keresztelt rockfiesztán a közönség ugyanolyan lelkesedéssel csápolt és énekelt az Ős-P. Box fellépésén, mint az utánuk következő nagyágyúk, a Dinamit és a P. Mobil koncertjén. Ezen felbátorodva a korábbi esztendőkhöz képest sokkal aktívabb időszak vette kezdetét együttes életében. Újra kinyílt tehát Pandora szelencéje, amiből csupa jó árad szanaszét – ismét hitelesen szólalnak meg élőben az olyan kedvelt opusok, mint a Soha nem elég, a Vágtass velem, vagy A zöld a bíbor és a fekete.

Bakelit premier és országos turné

A március 13-i budapesti nyitóbuli nem csupán egy koncert. A tervek szerint ezen az estén debütál az a új bakelit album, amely az első két nagylemez klasszikusai mellett friss dalokat is tartalmaz, hidat képezve a múlt és a jelen közé. A Barba Negra-béli koncert után a zenekar nem pihen meg, hanem országjárásra indul, érintve a legfontosabb hazai rockfellegvárakat.

Az Ős-P. Box jelenlegi felállása:

Sáfár Öcsi – basszusgitár

Varga Miklós – ének

Radovics László Kyru – ének

Sasvári Ferenc – gitár

Esztergályos Dávid – billentyű

Fekecs Ákos – dob

Az est fényét tovább emeli az előzenekar, a Jankai Béla vezette B52.