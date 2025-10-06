A rock dinoszauruszai képtelenek kihalni, most a Barba Negrában lépnek közösen színpadra

Népszerűségük csúcsán, úgy a 70-es és 80-as évek fordulóján szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy ugyanazon a napon, ugyanazon a helyszínen egymás után csápolhassanak rájuk a rockerek. Közel fél évszázad elteltével azonban a legnagyobb békességben, hosszabb-rövidebb kihagyások és együttesenként megannyi tagcserét követően ezúttal egymást erősítve mutathatják meg roppant erejüket.

Ezen az estén a P. Box egykori énekese, Varga Miklós is csatlakozik volt bandájához. A P. Mobilhoz 17 év után tért vissza a dobok mögé Németh Gábor (aki nem mellesleg a Dinamit alapítótagja is egyben), a zenekar legénysége pedig ezúttal még egy leánnyal is kiegészül– Tunyogi Berni, a legendás frontember énekes, Tunyogi Péter lánya is beszáll néhány dal erejéig.