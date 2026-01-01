Tíz éve hunyt el az Oscar-díjas magyar operatőr, a világtörténelem egyik legbefolyásosabb művésze

Amikor 1956 októberének vérzivataros napjaiban egy fiatal operatőrhallgató társaival az utcára vonult, még nem tudhatta, hogy történelemi fontosságú kockákat rögzít. Zsigmond Vilmos és barátja, Kovács László nem fegyverrel, hanem kamerával harcoltak: tíz kilométernyi nyersanyagon örökítették meg a magyar nemzet szabadságküzdelmét. Ilyen körülmények között indul Zsigmond Vilmos filmes pályafutása, akit az International Cinematographers Guild (Operatőrök Nemzetközi Céhe) a történelem tíz legbefolyásosabb operatőre között tart számon.

Zsigmond Vilmos a Harmadik típusú találkozások forgatásán (Fotó: filmtett)

Menekülés a szabadságba



A forradalom leverése után nem maradt választásuk. Novemberben, táskájukban a felbecsülhetetlen értékű filmtekercsekkel, átvágtak a határon. Ez a „kicsempészett igazság” lett az alapja a nyugati világban sugárzott tudósításoknak és az Ungarn in Flammen (Magyarország lángokban) című dokumentumfilmnek is.

Bár az emigráció nehéz éveket hozott Zsigmondnak – laborokban dolgozott, fotózott és reklámfilmeket készített –, tehetsége végül áttörte Hollywood kapuit.

Zsigmond Vilmos nem csupán rögzítette az eseményeket, ő festett a fénnyel. Caravaggio és Rembrandt látásmódját ültette át a filmvászonra.

Az 1970-es években az új Hollywood meghatározó alakjává vált. Operatőri bravúrjai közé tartozott a McCabe és Mrs. Miller (1971) képi világának tudatos kifakítása, amivel a régi fotók hangulatát varázsolta a néző elé.



Pályafutása csúcsát a Steven Spielberggel való közös munka, a Harmadik típusú találkozások (1977) jelentette, amelyért elnyerte az Oscar-díjat. Olyan remekművek fűződnek a nevéhez, mint a vietnámi háború drámáját feldolgozó A szarvasvadász (1978), az Az utolsó valcer vagy a Fekete Dália. Woody Allentől Brian De Palmáig a legnagyobb rendezők keresték a kegyeit, ő pedig minden képkockával azt bizonyította: a digitális trükkök sosem pótolhatják az emberi arcot és a természetes fény varázsát. Azt akarta, hogy a filmjei szebbek legyenek, mint a valóság.

Felvevőgépének lencséin keresztül vált klasszikussá Sharon Stone, Jack Nicholson, Mel Gibson, Susan Sarandon, Christopher Walken és Richard Dreyfuss számos híres alakítása.

Több műfajban is kipróbálta magát: fényképezett zenés filmet, vígjátékot (Az eastwicki boszorkányok, Maverick), az HBO számára egy Sztálinról szóló életrajzi televíziós filmet (amelyért 1992-ben Emmy-díjat kapott), erotikus thrillert (Sliver, Vágyak vonzásában).

