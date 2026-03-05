Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Nagy LajosemlékévkiállításkonferenciaNemzeti Múzeum

Aranyforintok, lovagok, királyi pompa – elindult a Nagy Lajos 700 emlékév

Kamarakiállítással és tudományos konferenciával vette kezdetét a Nagy Lajos 700 emlékév csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeum falai között. Az ünnepi esemény nemcsak egy történelmi évforduló előtt tisztelgett, hanem egy olyan korszak előtt is, amely a Magyar Királyság egyik fénykorát jelentette.

2026. 03. 05. 14:15
Elkezdődött a Nagy Lajos 700 emlékév Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Nagy Lajos király napra pontosan 700 évvel ezelőtt, március 5-én született Visegrádon. Közel négy évtizedes uralkodása alatt a XIV. századi Magyar Királyság gazdasági és művészeti értelemben is európai rangú hatalommá vált.

Budapest, 2026. március 5.Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára és Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke a Nagy Lajos kincsei című kamaratárlat megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban 2026. március 5-én. Kamarakiállítással és konferenciával kezdődött a Nagy Lajos 700 emlékév.MTI/Kocsis Zoltán
Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára és Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke a Nagy Lajos kincsei című kamaratárlat megnyitóján (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Nagy Lajos 700 emlékév programjai

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke a kiállításmegnyitón hangsúlyozta: a jubileumi év nem egyszerű tisztelgés, hanem tudományos igényű vállalás.

Mint kiemelte, a cél az, hogy több nézőpontból vizsgálják meg Nagy Lajos uralkodásának szerkezetét, működését és nemzetközi összefüggéseit. Elmondása szerint olyan megközelítésre van szükség, amely nem leegyszerűsítő sémákban gondolkodik, hanem a korszak történeti összetettségét állítja a vizsgálatok középpontjába.

Beszédében arra is emlékeztetett: a Középkori Lapidárium – a kőfaragványok és sírkövek közegében – különösen méltó helyszíne a tárlatnak, hiszen itt szinte megelevenedik a középkor világa.

Hétszáz év távlatából Nagy Lajos öröksége ma is üzen számunkra. A stabil állam, a jogrend megerősítése, a gazdasági innováció és a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer mind olyan értékek, amelyek ma is időszerűek

– fogalmazott.

Hozzátette: a múlt nem csupán emlékezés tárgya, hanem identitásunk és önbizalmunk egyik legfontosabb forrása.

Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a Nagy Lajos király kincsei című időszaki kamaratárlat megnyitóján rámutatott: 

Nagy Lajos király 700 évvel ezelőtti uralkodása nem csupán azért fontos számunkra, mert történelmünk dicső lapjaira íródott, hanem mert megmutatta, hogy a gazdasági, kül- és belpolitikai stabilitás, a jogrend szilárdsága és a kulturális virágzás együtt képes erős, tartós államszervezetet, belső békét és reményteljes jövőt álmodó országot létrehozni.

Mint kifejtette, idén több kerek évfordulóhoz kötve idézik meg a nemzet múltját. Így megemlékezünk a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelemről, a 250 éve született Berzsenyi Dániel költőről, a nándorfehérvári csatáról és a mohácsi csata 500. évfordulójáról. Az államtitkár szerint a jelentős évfordulók, emlékévek csak akkor érnek valamit, ha általuk új dimenzióba lépünk, új nézőpontokat, célokat és üzeneteket fogalmazunk meg, vagy éppen megerősítjük a meglévőket közösségként, nemzetként.

A Nagy Lajos király kincsei című, december 31-ig látogatható kamarakiállítás középpontjában a visegrádi királyi palota régészeti leletei állnak. A feltárások során előkerült aranyozott ezüst ruhakapocs, velencei üvegpoharak, liliomos és Anjou-címeres kályhacsempék, pénzérmék, fegyverek és használati tárgyak egy letűnt udvar fényét idézik meg.

Különös jelentőséggel bírnak az aranyforintok és ezüstgarasok, amelyek nemcsak pénzügyi stabilitást, hanem királyi tekintélyt is sugároztak. Ezek az emlékek egyszerre gazdaságtörténeti források és a reprezentáció eszközei – bizonyítékai annak, hogy a Magyar Királyság a XIV. században Európa meghatározó államai közé tartozott.

A programsorozat szervezője és a tárlat kurátora Buzás Gergely, a Mátyás Király Múzeum igazgatója.

A jubileumi év március és október között számos programot kínál. A megnyitót követően Nagy Lajos királysága címmel tudományos konferenciát rendeztek, amely a korszak politikai, jogi, gazdasági és kultúrtörténeti összefüggéseit vizsgálja.

Zsigmond Gábor arról is beszélt, hogy a rendezvények hamarosan visszatérnek Visegrádra, a király egykori rezidenciájára. Ünnepélyes megemlékezések, tudományos tanácskozások, történelmi vetélkedők, filmvetítések és hagyományőrző programok – köztük nemzetközi palotajátékok – idézik majd fel a négy évtizeden át tartó kivételes korszakot.

Az emlékév méltó módon kapcsolódik a 2026-os év más jelentős történelmi évfordulóihoz is, ám a fókusz most egyértelműen azon az uralkodón van, aki stabil államszervezetével, megerősített jogrendjével és gazdasági innovációival hosszú időre meghatározta a Magyar Királyság helyét Európában.

A Nagy Lajos 700 emlékév így nemcsak múltidézés, hanem párbeszéd is: arról, mit jelent ma egy erős, önazonos és jövőbe tekintő nemzet.

 

