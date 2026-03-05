Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Szoboszlai gólját elővette a Premier League, Arne Slot is izgulhat + videó

A Premier Legaue csütörtök délután közzétette, kik lehetnek február legjobbjai az egyes kategóriákban a szurkolók szavazatai alapján. A hónap gólja lehet Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja is, amelyet a Manchester City ellen szerzett. A Liverpool még két vasat tart a tűzben Virgil van Dijk (a hónap játékosa) és Arne Slot (a hónap menedzsere) révén, ők is várják a voksokat.

2026. 03. 05. 15:53
Szoboszlai Dominik káprázatos gólt lőtt a Manchester Citynek Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Szoboszlai Dominik a Premier League 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában 2-1-re fordított, Szoboszlait pedig kiállították. A találata mindenesetre a Premier League-nél a forduló gólja lett, és azóta még egy nagy elismerést már kapott, a BBC Match of the Day című műsorának nézői ezt választották a hónap góljának. Szoboszlai a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést, amit másodszor kapott meg ebben az idényben. Augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen szerzett hasonlóan remek gólt szabadrúgásból, amit szintén a hónap legjobbjának választottak. S a nagy gólja most a Premier Legaue szavazásán is díjat érhet.

Kerkez Milos is elképedt Szoboszlai Dominik gólja láttán
Kerkez Milos is elképedt Szoboszlai Dominik gólja láttán Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Szoboszlai riválisai között Solanke, Zubimendi és Sesko is

Virgil van Dijk és Arne Slot is versenyben van a Premier League szavazásán

A Liverpool még két vasat tart a tűzben Virgil van Dijk (a hónap játékosa) és Arne Slot (a hónap menedzsere) révén. Mondhatjuk, Slotnak szerencséje van a naptárral, mert a Pool hétfőn, már március 2-án kapott ki 2-1-re a sereghajtó Wolverhampton otthonában…

 

 
 

A hónap legnagyobb védései:

A Liverpool–Manchester City találkozó (1-2) találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinhető:

