Mindenki elhallgatott a benzinkúton, amikor ez a nő megemelte a hangját

Miután a rendőrök megjelentek, a 31 éves mezőkovácsházi nőt a előállították, gyorstesztet végeztek rajta, amely szerint kábítószert is fogyasztott. A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság szabálysértés miatt őrizetbe vette, továbbá kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárás is indult ellene. Az esetről részletesebben a Beol cikkében olvashat.