Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Mindenki elhallgatott a benzinkúton, amikor ez a nő megemelte a hangját

Magyar Nemzet
Forrás: Beol2026. 03. 05. 16:42
illusztráció Fotó: Teknős Miklós
Különös fordulatot vett az élet szerda éjszaka az egyik békéscsabai benzinkúton, amikor megjelent ott egy nő – írja a Beol.  

A portál információi szerint a nő ordítani kezdett, olyannyira, hogy a helyszínen levőknek a szava is elakadt, sőt, azt írják megbotránkoztatóan is viselkedett. 

Miután a rendőrök megjelentek, a 31 éves mezőkovácsházi nőt a előállították, gyorstesztet végeztek rajta, amely szerint kábítószert is fogyasztott. A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság szabálysértés miatt őrizetbe vette, továbbá kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárás is indult ellene. Az esetről részletesebben a Beol cikkében olvashat. 

 

Bailey Schwab
A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

