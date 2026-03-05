Különös fordulatot vett az élet szerda éjszaka az egyik békéscsabai benzinkúton, amikor megjelent ott egy nő – írja a Beol.
Mindenki elhallgatott a benzinkúton, amikor ez a nő megemelte a hangját
Volt egy kis őrjöngés.
A portál információi szerint a nő ordítani kezdett, olyannyira, hogy a helyszínen levőknek a szava is elakadt, sőt, azt írják megbotránkoztatóan is viselkedett.
Miután a rendőrök megjelentek, a 31 éves mezőkovácsházi nőt a előállították, gyorstesztet végeztek rajta, amely szerint kábítószert is fogyasztott. A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság szabálysértés miatt őrizetbe vette, továbbá kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárás is indult ellene. Az esetről részletesebben a Beol cikkében olvashat.
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a 14 éves fiút a tanóráról, mert rosszul sült el a kísérlet kémiaórán
Valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.
Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is felszólal az ukrán zsarolás elleni tüntetésen pénteken
Eljött az idő, hogy tiltakozzunk az ukrán zsarolással szemben.
Brüsszel, Zelenszkij, Magyar Péter – ezekre kell nemet mondanunk!
Hidvéghi Balázs a nemzeti petíció kitöltésére kér mindenkit.
Ne rakja el a kabátot, mutatjuk a hétvégi időjárás-jelentést
Meglepetés.
