Menczer Tamás: Vajon miért nem vállalja Bujdosó Andrea a vitát? + videó

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált arra, hogy szerinte Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselőjelöltje nem kíván vitázni vele. A politikus azt kérdezte: Vajon miért? A felvételből kiderült, a jelölt „még nem tartja időszerűnek” a vitát, amit Menczer úgy értékelt, hogy Bujdosó Andrea „nem akar vagy nem mer válaszolni” bizonyos kérdésekre.

Menczer videójában úgy fogalmazott:

a jelöltnek ideje lenne elmondania, hogy – állítása szerint – a Shell részvényeiből mennyi bevételre tett szert, illetve szerinte mennyit kereshetett a háborús és szankciós helyzeten.

Hozzátette, hogy szerinte a budakörnyéki választók „többet érdemelnek a hallgatásnál”.

A politikus kijelentette, hogy ha Bujdosó Andrea készen áll, ő továbbra is vállalja a vitát.