Menczer Tamás: Vajon miért nem vállalja Bujdosó Andrea a vitát? + videó

Menczer Tamás szerint Bujdosó Andrea nem vállalja a vitát a budakörnyéki választókerületben; a politikus közösségi oldalára kitett videójában azt mondta, a jelöltnek választ kellene adnia a részvényekkel és bevételekkel kapcsolatos kérdésekre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 18:23
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás közösségi oldalán reagált arra, hogy szerinte Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselőjelöltje nem kíván vitázni vele. A politikus azt kérdezte: Vajon miért? A felvételből kiderült, a jelölt „még nem tartja időszerűnek” a vitát, amit Menczer úgy értékelt, hogy Bujdosó Andrea „nem akar vagy nem mer válaszolni” bizonyos kérdésekre.

Menczer videójában úgy fogalmazott: 

a jelöltnek ideje lenne elmondania, hogy – állítása szerint – a Shell részvényeiből mennyi bevételre tett szert, illetve szerinte mennyit kereshetett a háborús és szankciós helyzeten.

Hozzátette, hogy szerinte a budakörnyéki választók „többet érdemelnek a hallgatásnál”.

A politikus kijelentette, hogy ha Bujdosó Andrea készen áll, ő továbbra is vállalja a vitát.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


