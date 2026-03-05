Menczer Tamás: Vajon miért nem vállalja Bujdosó Andrea a vitát? + videó

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált arra, hogy szerinte Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselőjelöltje nem kíván vitázni vele. A politikus azt kérdezte: Vajon miért? A felvételből kiderült, a jelölt „még nem tartja időszerűnek” a vitát, amit Menczer úgy értékelt, hogy Bujdosó Andrea „nem akar vagy nem mer válaszolni” bizonyos kérdésekre.
Menczer videójában úgy fogalmazott:
a jelöltnek ideje lenne elmondania, hogy – állítása szerint – a Shell részvényeiből mennyi bevételre tett szert, illetve szerinte mennyit kereshetett a háborús és szankciós helyzeten.
Hozzátette, hogy szerinte a budakörnyéki választók „többet érdemelnek a hallgatásnál”.
A politikus kijelentette, hogy ha Bujdosó Andrea készen áll, ő továbbra is vállalja a vitát.
Szóljon hozzá!
