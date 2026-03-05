Gulyás GergelyVolodimir ZelenszkijMagyar Péter

Gulyás Gergely: Magyar Péter fejezze be a színészkedést!

A Tisza érdekében avatkoznak be bevallottan a magyar belpolitikába az ukránok – fogalmazott a miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, ez az oka annak, hogy Magyarország energiabiztonsága nem garantált.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 19:36
Gulyás Gergely Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péternek a színészkedést kellene befejeznie, hiszen rá való tekintettel zárták el az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, a Tisza érdekében avatkoznak be bevallottan a magyar belpolitikába – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Gulyás Gerely. 

Magyar Péternek a színészkedést kellene befejeznie – fogalmazott Gulyás Gergely Fotó: Facebook
Magyar Péternek a színészkedést kellene befejeznie – fogalmazott Gulyás Gergely
Fotó: Facebook

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette 

Ez az oka annak, hogy ma Magyarország energiabiztonsága nem garantált, és ennek köszönhető az, hogy az elmúlt hónapokban minden lehetséges úton-módon megpróbálták ellehetetleníteni azt, hogy Magyarország továbbra is orosz kőolajhoz és földgázhoz jusson.

Gulyás Gergely elmondta, a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter is több alkalommal ennek megfelelően szavazott az Európai Parlamentben. 

Úgyhogy a színészkedést be kell fejezni, és elég, hogyha a Tisza Párt mozgósítja kijevi és brüsszeli barátait annak érdekében, hogy haladéktalanul nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket

– fogalmazott. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.