Magyar Pétertisza pártkadarkút

Kadarkúton már 2020-ban ebadó bevezetését javasolta a Tisza kaposvári képviselő-jelöltje

Kadarkúton már 2020-ban ebadót akart bevezetni a Tisza Párt kaposvári képviselő-jelöltje, aki a 2024-es önkormányzati választáson kiadós vereséget szenvedett a kormánypárti polgármesterrel szemben. Érdekes párhuzam, hogy a Tiszához köthető, tavaly ősszel kiszivárgott megszorítócsomagban is szerepel a kisállattartókat sújtó adó bevezetése. Lőrincz Viktória a kadarkúti bukás ellenére élvezi Magyar Péterék bizalmát és április 12-én Somogy vármegye székhelyén, Kaposváron próbálkozik a parlamenti mandátum megszerzésével.

Munkatársunktól
2026. 03. 05. 20:25
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Régi ötletet melegítettek fel azok a szakértők, akik a tavaly ősszel kiszivárgott, Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas programtervezetet alkották. Éppen Magyar Péterék kaposvári képviselőjelöltje javasolt hasonlót több mint öt évvel ezelőtt Kadarkúton, ahol önkormányzati képviselőként tevékenykedik azóta is. Lőrincz Viktóriáról van szó és az ebadóról, ami része a Tiszának írt 1300 milliárd forintos megszorítócsomagnak.

Ebadót javasolt Kadarkúton

A kadarkúti képviselő-testület 2020. július 15-i ülésén egy kutyatámadás miatt került napirendre a kóbor állatok elszállítása, vagy elhelyezése a településen. A tanácskozásról készült jegyzőkönyv és videófelvétel tanúsága szerint ekkor Lőrincz Viktória tett egy javaslatot: „Mivel ez sokkal több kutyát érint, a Horvátkúti vállalkozótól kellene árajánlatot kérni. Ha leszerződne vele az önkormányzat, akkor, ha jól emlékszem, havi 10 kutya kerülne éves szinten 300 ezer forintba, és akkor havonta 10 kutyát elszállítana. A 300 ezer forint előteremtésére is van ötletem (…). Tudom, hogy a koronavírus után nehéz gazdasági helyzetben van a lakosság egy része, és megint a kutyásokra tennénk rá egy újabb terhet, de összeírás után egy ezer forintos ebadót be lehetne vezetni. Ebből ki tudnánk fizetni a gyepmesteri költséget.”

Karsai József polgármester azonban nem tartotta jó ötletnek az ebadó bevezetését, azzal érvelt, hogy a tisztességes állattartókkal fizettetnék meg a tisztességtelenek költségeit.

Plusz teherrel sújtaná a Tisza a kisállattartókat

Úgy látszik, a Kadarkúton elutasított javaslat országosan mégis megvalósulhat, ugyanis az Index által tavaly novemberben nyilvánosságra hozott, már említett Tiszának készült megszorítócsomag minden kutya és macska után évi 18 ezer forint adót vetne ki. Még súlyosabb terhek várnának azokra, akik elhagyják vagy magára hagyják az állatukat: naponta nyolcezer forintos tartásdíjat, plusz az állatorvosi költségeket is behajtaná az állam. A kisállattartás további drágulását okozná, hogy a megszorítócsomag a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetne ki.

Bukott polgármester-jelöltben bízik Magyar Péter

Lőrinc Viktória annak ellenére élvezi Magyar Péter és a pártvezetés bizalmát, hogy 2024-ben független polgármesterjelöltként indult a kadarkúti önkormányzati választáson, de kiadós vereséget szenvedett Karsai Józseffel (Fidesz–KDNP) szemben. A kormánypártok jelöltje csaknem 59 százalékkal nyert, 18 százalékkal megelőzve Lőrincz Viktóriát, aki a szavazatok 41 százalékát kapta, pedig június 1-től a saját YouTube-csatornáján egy négy részből álló videósorozatot is indított, ami tulajdonképpen egy egybefüggő polgármesterjelölti bemutatkozó beszéd volt.

A videósorozat első részében azzal kezdte, hogy a stílusa hagy némi kívánnivalót maga után. A képviselő a közösségi médiában folyamatosan kritizálja a kadarkúti önkormányzatot, sokszor egészen szabad stílusban. Erről bejegyzések, kommentek sokasága és az ülésekről készült jegyzőkönyvek is tanúskodnak, amelyekről a Magyar Nemzetben korábban már részletesen beszámoltunk.

Lőrincz Viktória megbízható alapembernek számít, 2024 márciusától elkötelezett Magyar Péter és a Tisza Párt iránt. Ő alapította 2025 márciusában a Zselic Kapuja Tisza Szigetet Kadarkúton.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu