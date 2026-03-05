Kadarkúton már 2020-ban ebadó bevezetését javasolta a Tisza kaposvári képviselő-jelöltje

Régi ötletet melegítettek fel azok a szakértők, akik a tavaly ősszel kiszivárgott, Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas programtervezetet alkották. Éppen Magyar Péterék kaposvári képviselőjelöltje javasolt hasonlót több mint öt évvel ezelőtt Kadarkúton, ahol önkormányzati képviselőként tevékenykedik azóta is. Lőrincz Viktóriáról van szó és az ebadóról, ami része a Tiszának írt 1300 milliárd forintos megszorítócsomagnak.

Ebadót javasolt Kadarkúton

A kadarkúti képviselő-testület 2020. július 15-i ülésén egy kutyatámadás miatt került napirendre a kóbor állatok elszállítása, vagy elhelyezése a településen. A tanácskozásról készült jegyzőkönyv és videófelvétel tanúsága szerint ekkor Lőrincz Viktória tett egy javaslatot: „Mivel ez sokkal több kutyát érint, a Horvátkúti vállalkozótól kellene árajánlatot kérni. Ha leszerződne vele az önkormányzat, akkor, ha jól emlékszem, havi 10 kutya kerülne éves szinten 300 ezer forintba, és akkor havonta 10 kutyát elszállítana. A 300 ezer forint előteremtésére is van ötletem (…). Tudom, hogy a koronavírus után nehéz gazdasági helyzetben van a lakosság egy része, és megint a kutyásokra tennénk rá egy újabb terhet, de összeírás után egy ezer forintos ebadót be lehetne vezetni. Ebből ki tudnánk fizetni a gyepmesteri költséget.”

Karsai József polgármester azonban nem tartotta jó ötletnek az ebadó bevezetését, azzal érvelt, hogy a tisztességes állattartókkal fizettetnék meg a tisztességtelenek költségeit.

Plusz teherrel sújtaná a Tisza a kisállattartókat

Úgy látszik, a Kadarkúton elutasított javaslat országosan mégis megvalósulhat, ugyanis az Index által tavaly novemberben nyilvánosságra hozott, már említett Tiszának készült megszorítócsomag minden kutya és macska után évi 18 ezer forint adót vetne ki. Még súlyosabb terhek várnának azokra, akik elhagyják vagy magára hagyják az állatukat: naponta nyolcezer forintos tartásdíjat, plusz az állatorvosi költségeket is behajtaná az állam. A kisállattartás további drágulását okozná, hogy a megszorítócsomag a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetne ki.

Bukott polgármester-jelöltben bízik Magyar Péter