Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Szoboszlai DominikSteven GerrardLiverpool FC

Steven Gerrard élőben üzent Szoboszlainak, szerinte most ezt kellene tennie

Fájó pofonba szaladt bele a Liverpool kedden, hiszen Arne Slot csapata a sereghajtó Wolverhampton otthonában szenvedett 2-1-es vereséget a Premier League 29. fordulójában. Szoboszlai Dominik az új frizurája miatt is kapta az ívet, noha a játékára ezúttal sem lehetett panasz. Steven Gerrard, a Liverpool legendája élő adásban adott tanácsot Szoboszlainak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 8:53
A Liverpool kikapott a Wolverhamptontól, de a klub legendája, Steven Gerrard úgy véli, Szoboszlai a legjobb, akit hosszú ideje látott Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Wolverhampton elleni 2-1-es vereségre nincsen magyarázat, a címvédő Liverpool a Premier League pofozógépének otthonában kapott ki: az ellenfél mindössze a harmadik sikerét aratta az idényben. Arne Slot edző már eddig is a kritikák kereszttüzében állt, most a szerencse hiányával is takarózott . A meccset ezúttal a középpályán végigjátszó Szoboszlai Dominik remek első félidőt produkált, sokan azonban az új frizurája miatt kötöttek bele. Steven Gerrard nem erről beszélt, hanem arról, hogy szerinte most mit kellene tennie Szoboszlainak.

Szoboszlai Dominik tanácsot kapott a Liverpool legendájától, Steven Gerrard élőben üzent neki
Szoboszlai Dominik tanácsot kapott a Liverpool legendájától, Steven Gerrard élőben üzent neki. Fotó: NurPhoto

Ebben az idényben Szoboszlai sokszor jobbhátvédet játszott kényszerűségből, a Wolverhampton ellen azonban újra támadóbb feladatot kapott. Részben azért is, mert a tízes poszton Florian Wirtz sérült, és az utóbbi időben nagyszerűen teljesítő német hiányát erősen megérzi a Liverpool támadójátéka. A támadásokért korábban felelős liverpooli klublegenda, Steven Gerrard most arra biztatta Szoboszlait, hogy vállaljon még több felelősséget a gólszerzésben.

 

Steven Gerrard: Szoboszlai a legjobb, akit hosszú ideje láttam

A TNT Sports élő adásában Steven Gerrard elmondta, mit tehetne a magyar sztár, hogy még magasabb szintre emelje a teljesítményét.

Gerrard így fogalmazott:

Szoboszlai hatalmasat lépett előre, most már egy új szintre jutott. Az egyik legjobb rúgójátékos, akit hosszú ideje láttam. Továbbra is érkeznie kell a kapu elé a tízes vagy támadó nyolcas pozícióból, mert így több gólt szerezhet, és a játékát a következő szintre emelheti.

Gerrard üzenete nemcsak Szoboszlainak szól, hanem Arne Slot edzőnek is, aki nem vesztegetheti el tovább a magyar játékos képességeit a védelemben. A Liverpool színeiben Szoboszlai már most is egyéni gólrekordot állított fel az idényben, hiszen 38 meccsen tíz gólt jegyez, míg az első két angliai idényében hétig, illetve nyolcig jutott.

De Gerrard szerint még sokkal több is van benne.

