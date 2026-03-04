Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

szentkirályi alexandratiszafideszMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra megmutatta, milyen Magyar Péter „szeretetországa” + videó

Április 12-én mondjunk nemet erre az erőszakos világra – kérte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 13:10
Forrás: Képernyőfotó
Egy agresszív tiszás aktivista a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákkal ordibált az utcán – idézte fel a minapi, Győrben történt verbális inzultust Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Budapest, 2026. február 25. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. február 25-én. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a bejegyzésében rámutatott:

Ide vezet az az uszítás, hergelés és hazugságáradat, amit a Tisza minden nap áraszt magából.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

Nekünk, nőknek különös felelősségünk lesz április 12-én, hogy nemet mondjunk erre az erőszakos világra, és a béke és a higgadtság világánál maradjunk!

Mint arról beszámoltunk, egy kigyúrt, kopasz Tisza-párti aktivista inzultálta Győrben a Fidesz standjánál dolgozó idős önkénteseket. – Hol van az 1,7 milliárd? – kiabálta az idős nők fülébe. A felvételen látható Wunderlich Dániel, a Thanos Plein alapítója, a videót ő maga tette közzé.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

