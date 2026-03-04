Szentkirályi Alexandra megmutatta, milyen Magyar Péter „szeretetországa” + videó

Egy agresszív tiszás aktivista a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákkal ordibált az utcán – idézte fel a minapi, Győrben történt verbális inzultust Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a bejegyzésében rámutatott:

Ide vezet az az uszítás, hergelés és hazugságáradat, amit a Tisza minden nap áraszt magából.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

Nekünk, nőknek különös felelősségünk lesz április 12-én, hogy nemet mondjunk erre az erőszakos világra, és a béke és a higgadtság világánál maradjunk!

Mint arról beszámoltunk, egy kigyúrt, kopasz Tisza-párti aktivista inzultálta Győrben a Fidesz standjánál dolgozó idős önkénteseket. – Hol van az 1,7 milliárd? – kiabálta az idős nők fülébe. A felvételen látható Wunderlich Dániel, a Thanos Plein alapítója, a videót ő maga tette közzé.