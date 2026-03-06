Szijjártó Pétermentesítő járatBudapestDubaj

Az iráni légicsapások miatt a Közel-Kelet jelentős részén továbbra is zárva van a légtér, ami komoly fennakadásokat okoz a légi közlekedésben. Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek ellenére a magyar kormány mentesítő járatokkal és menetrend szerinti repülésekkel segíti a térségben rekedt magyarok hazatérését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 8:53
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Az iráni légicsapások miatt a közel-keleti légtér jelentős része továbbra is zárva van, azonban a nap folyamán már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon. 

Szijjártó Péter bejelentette, hogy már két járat is indul Dubaj és Budapest között (Fotó: AFP)

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy továbbra is folyamatosak az arab országok elleni iráni légicsapások, ezért a légtér jelentős része továbbra is zárva van a Közel-Keleten.

„Ezzel együtt ma már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe rövid idővel ezelőtt fel is szállt” – tudatta. 

A FlyDubaitól bérelt mentesítő járatunk várhatóan este fél tíz körül indul, amelynek fedélzetén 166-an térhetnek haza, alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek

 – folytatta. 

Mai másik mentesítő járatunk helyi idő szerint 19 órakor indul Sarm es-Sejkből, fedélzetén heteven fővel

 – tette hozzá. 
Szijjártó Péter végül megerősítette, hogy Magyarország térségbeli nagykövetségei továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, a konzuli részlegek folyamatosan állnak a régióban rekedtek rendelkezésére.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

