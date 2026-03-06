Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

Alice WeidelOrbán ViktorZelenszkijorosz-ukrán háború

Az AfD vezetője reagált Zelenszkij fenyegetőzésére: „Vízválasztó pillanat”

Az AfD társelnöke reagált arra, hogy Volodimir Zelenszkij nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az eset nemzetközi visszhangot váltott ki, és Alice Weidel szerint Zelenszkij szavai veszélyes fordulópontot jelentenek.

2026. 03. 06.
Alice Weidel és Orbán Viktor
Alice Weidel az AfD társelnöke közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzésére, mint írta – a német szövetségi kormány és az EU partnere – nyíltan azzal fenyegeti Magyarország kormányfőjét, Orbánt Viktort, hogy ukrán katonák meglátogatják a lakcímén. Weidel kiemelte, hogy ez fordulópontot jelent.

Zelenszkij azzal fenyegette Magyarország kormányfőjét, hogy az ukrán katonák meglátogatják, ha blokkolja a nekik szánt támogatást
 Zelenszkij azzal fenyegette Magyarország kormányfőjét, hogy az ukrán katonák meglátogatják, ha blokkolja a nekik szánt támogatást
(Fotó: AFP)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemzetközi visszhangot váltott ki Zelenszkij fenyegetése. Az ukrán elnök arról beszélt, hogyha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Brüsszel ráadásul bármire képes , hogy egy bábot ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére, hiszen a szuverén nemzeti kormány az ukrán tervek útjában áll.

Vízválasztó pillanat

 – írta a német politikus.

Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

