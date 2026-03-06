Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemzetközi visszhangot váltott ki Zelenszkij fenyegetése. Az ukrán elnök arról beszélt, hogyha valaki továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt, akkor az illető elérhetőségét akár az ukrán katonáknak is megadhatják, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Brüsszel ráadásul bármire képes , hogy egy bábot ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére, hiszen a szuverén nemzeti kormány az ukrán tervek útjában áll.

Selensky - der Premiumpartner der deutschen Bundesregierung und der EU - droht dem Staatsoberhaupt Ungarns Viktor Orban offen mit dem „Besuch“ seiner Soldaten an Orbans Privatadresse. Ein Dammbruch. https://t.co/DnmJY2zct2 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) March 6, 2026