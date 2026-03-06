Nézőpont Intézet: A választók többpárti parlamentet szeretnének, öt pártnak van reális bejutási esélye

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint öt pártnak van reális esélye bejutni a következő Országgyűlésbe: a Fidesz–KDNP-nek, a Tisza Pártnak, a Mi Hazánknak, a Demokratikus Koalíciónak és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak.
Pénteken 16 órakor lezárult az egyéni képviselőjelöltek aláírásgyűjtése, és csak azok a pártok állíthatnak az április 12-i választáson országos listát, amelyeknek legalább 71 jelöltje indul a választáson.
Mivel a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt is összegyűjtötte a szükséges aláírásokat és kellő számú jelöltet állítottak, mindketten állíthatnak országos listát is.
Minthogy a közvélemény-kutatások szerint öt párt listája kaphat egy százaléknál nagyobb szavazatarányt (a Nézőpont Intézet legutóbbi kutatása szerint a Demokratikus Koalíció három, a Kutyapárt négy százalékot kapna „most vasárnap”), a listaállítás után ennek az öt pártnak a bejutása lesz a politikai viták egyik kulcskérdése.
A kutatás alapján
a választók harmada négypárti, ötöde ötpárti parlamentet szeretne.
A Mi Hazánk bejutását támogatók aránya látványosan nőtt tavaly óta (50 százalék), a párt listán nyolc százalékot érne el.
A DK és a Kutyapárt iránti „drukkolás” is jelentős: a választók közel harmada szeretné, ha bejutnának, még akkor is, ha tényleges szavazótáboruk ennél jóval kisebb.
Érdekesség, hogy
bár a Tisza Párt vezetése markánsan bírálja az ellenzéki alternatívákat, a Tisza-szavazók többsége mégis támogatja a kisebb pártok parlamenti jelenlétét: 55 százalékuk a Kutyapártnak, 44 százalékuk a DK-nak, 36 százalékuk pedig a Mi Hazánknak is drukkol.
