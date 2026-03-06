Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

szentkirályi alexandravárosházabudapestkarácsony gergely

Szentkirályi Alexandra felszólította a főváros vezetését az ukrán zászló eltávolítására + videó

Szentkirályi Alexandra videóban kérte Karácsony Gergelyt és a fővárosi Tisza-frakciót, hogy vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról, szerinte ugyanis a jelenlegi helyzetben nincs helye annak a főváros épületének homlokzatán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 16:50
Szentkirályi Alexandra Fotó: KRULIK MARCELL Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett videójában felszólította a főváros vezetését – Karácsony Gergely főpolgármestert és a fővárosi Tisza-frakciót –, hogy „azonnal vegyék le az ukrán zászlót” a Városháza épületéről. A politikus szerint a jelenlegi helyzetben nincs helye az ukrán lobogónak Budapest főépületén.

 

Szentkirályi a videóban azt mondta: az ukrán vezetés halálosan megfenyegette Orbán Viktort, és hetek óta zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték újranyitásának ügyében. Hozzátette, hogy véleménye szerint Ukrajna azért is bírálta Magyarországot, mert két magyar hadifogoly hazatérhetett az orosz fogságból. A politikus szerint

a Tisza-frakciónak támogatnia kellene az ukrán zászló eltávolítását, „hacsak nem akarják folytatni a Zelenszkijjel való együttműködést”. 

Szentkirályi úgy látja, Magyar Péter színlel, és véleménye szerint 

a politikus „ukrán érdekeket képvisel”.

A videót azzal zárta: a Fidesz célja, hogy „ne hagyja zsarolni Magyarországot”, és továbbra is a magyar érdekeket kívánja képviselni.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu