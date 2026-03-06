Szentkirályi Alexandra felszólította a főváros vezetését az ukrán zászló eltávolítására + videó

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett videójában felszólította a főváros vezetését – Karácsony Gergely főpolgármestert és a fővárosi Tisza-frakciót –, hogy „azonnal vegyék le az ukrán zászlót” a Városháza épületéről. A politikus szerint a jelenlegi helyzetben nincs helye az ukrán lobogónak Budapest főépületén.

Szentkirályi a videóban azt mondta: az ukrán vezetés halálosan megfenyegette Orbán Viktort, és hetek óta zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték újranyitásának ügyében. Hozzátette, hogy véleménye szerint Ukrajna azért is bírálta Magyarországot, mert két magyar hadifogoly hazatérhetett az orosz fogságból. A politikus szerint

a Tisza-frakciónak támogatnia kellene az ukrán zászló eltávolítását, „hacsak nem akarják folytatni a Zelenszkijjel való együttműködést”.

Szentkirályi úgy látja, Magyar Péter színlel, és véleménye szerint

a politikus „ukrán érdekeket képvisel”.

A videót azzal zárta: a Fidesz célja, hogy „ne hagyja zsarolni Magyarországot”, és továbbra is a magyar érdekeket kívánja képviselni.