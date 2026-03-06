Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

udvardy pannaüzenetfenyegetés

Udvardy Panna édesapja is nyilatkozott a lányát ért életveszélyes fenyegetésről

Az apa elmondta: a teniszező privát telefonjára érkeztek azok a fenyegető üzenetek és fegyveres fotók, amelyekkel a meccs feladására próbálták rávenni lányát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 16:16
Udvardy Panna Fotó: Lorenzo Hernandez Forrás: MTI/EPA/EFE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Udvardy Panna édesapja elmondta: a teniszező a privát telefonjára kapott fenyegető és zsaroló üzeneteket, köztük fegyveres fotókat, amelyekkel arra próbálták kényszeríteni, hogy veszítsen – írta az Index.

Wimbledon, 2023. július 4. Udvardy Panna a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyének első fordulójában 2023. július 4-én. MTI/EPA/Tolga Akmen
Fotó:  MTI/EPA/Tolga Akmen

A fenyegetések egy brit számról érkeztek, a család pedig feljelentést tett. 

Panna nagyon megijedt, de nem lépett vissza a versenytől, továbbra is folytatja a küzdelmet, és barátja is kiutazik hozzá támogatni. 

Az apa szerint minden szervezet azonnal segítséget nyújtott nekik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, fenyegető üzenetet kapott a meccse előtt Udvardy Panna: a levél szerint el kellett volna veszítenie a mérkőzését, különben elrabolják az édesanyját és a nagymamáját. 

Az ügyet Szijjártó Péter is megerősítette, a teniszező családja pedig védelmet kért a magyar államtól.

„Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét”  

– mondta a miniszter. Arról beszélt, hogy Udvardy Pannát és családját durván megfenyegették, de „a magyar embereket nem lehet fenyegetni”, ezért a török hatóságokhoz fordultak, és ők biztosították a magyar teniszező biztonságát. A tornát szervezők is megerősítették a biztonsági protokollokat, és Udvardy meccsét nézők nélkül játszották le.

Az Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a magyar, 95. helyen kiemelt Udvardy Panna játszott az ukrán, 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte, ezzel kiütötte a magyar teniszezőt.

Borítókép: Udvardy Panna (Fotó: MTI/EPA/EFE/Lorenzo Hernandez)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu