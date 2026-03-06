Udvardy Panna édesapja is nyilatkozott a lányát ért életveszélyes fenyegetésről

Udvardy Panna édesapja elmondta: a teniszező a privát telefonjára kapott fenyegető és zsaroló üzeneteket, köztük fegyveres fotókat, amelyekkel arra próbálták kényszeríteni, hogy veszítsen – írta az Index.

Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

A fenyegetések egy brit számról érkeztek, a család pedig feljelentést tett.

Panna nagyon megijedt, de nem lépett vissza a versenytől, továbbra is folytatja a küzdelmet, és barátja is kiutazik hozzá támogatni.

Az apa szerint minden szervezet azonnal segítséget nyújtott nekik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, fenyegető üzenetet kapott a meccse előtt Udvardy Panna: a levél szerint el kellett volna veszítenie a mérkőzését, különben elrabolják az édesanyját és a nagymamáját.

Az ügyet Szijjártó Péter is megerősítette, a teniszező családja pedig védelmet kért a magyar államtól.

„Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét”

– mondta a miniszter. Arról beszélt, hogy Udvardy Pannát és családját durván megfenyegették, de „a magyar embereket nem lehet fenyegetni”, ezért a török hatóságokhoz fordultak, és ők biztosították a magyar teniszező biztonságát. A tornát szervezők is megerősítették a biztonsági protokollokat, és Udvardy meccsét nézők nélkül játszották le.

Az Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a magyar, 95. helyen kiemelt Udvardy Panna játszott az ukrán, 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte, ezzel kiütötte a magyar teniszezőt.

Borítókép: Udvardy Panna (Fotó: MTI/EPA/EFE/Lorenzo Hernandez)