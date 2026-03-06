Kocsis Máté zseniális poénnal fejtette meg az ukrán aranykonvoj titkát

„Mégiscsak érkeznek az uniós pénzek Magyarországra. Csak nem gondoltuk, hogy az ukrán aranykonvoj páncélozott járművei hozzák” – írta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot állítottak elő Magyarországon.

A hatóságok szerint a két páncélozott pénzszállító jármű összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat vitt volna Ausztriából Ukrajnába.

Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.

Az ukrán pénzszállítók lekapcsolásáról Magyarország kormánya videót tett közzé közösségi oldalán.

Borítókép: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt készpénz (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)