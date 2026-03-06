Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

kocsis mátéukránpénz

Kocsis Máté zseniális poénnal fejtette meg az ukrán aranykonvoj titkát

Mégiscsak érkeznek az uniós pénzek Magyarországra – mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 15:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mégiscsak érkeznek az uniós pénzek Magyarországra. Csak nem gondoltuk, hogy az ukrán aranykonvoj páncélozott járművei hozzák” – írta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot állítottak elő Magyarországon.

A hatóságok szerint a két páncélozott pénzszállító jármű összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat vitt volna Ausztriából Ukrajnába.

Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.

Az ukrán pénzszállítók lekapcsolásáról Magyarország kormánya videót tett közzé közösségi oldalán.

Borítókép: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt készpénz (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lefoglalt ukrán aranykonvoj

Hiába ment a TEK központjához az ukrán nagykövet

Lefoglalt ukrán aranykonvoj 11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu