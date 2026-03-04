Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Ez fájni fog az ukránoknak: Fico betartotta ígéretét

Úgy tűnik, a szlovák miniszterelnök megelégelte az ukránok játszadozását, és beváltotta korábban tett ígéretét, amely Ukrajna energaiellátását érinti. A Robert Fico által előterjesztett javaslatot a szlovák pénzügyminiszternek csütörtöki határidővel kell végrehajtania.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 16:45
Robert Fico szlovák miniszterelnök
Robert Fico szlovák miniszterelnök Forrás: AFP
Szlovákia a jelek szerint hivatalosan megszünteti az Ukrajnának nyújtott rendkívüli villamosenergia-szállításról szóló szerződését – számolt be az eseményről a DenníkE.

Ez fájni fog az ukránoknak: Fico betartotta ígéretét
Ez fájni fog az ukránoknak: Fico betartotta ígéretét Fotó:  AFP

A kormány által jóváhagyott javaslat szerint a kabinet ezt a lépést Ladislav Kamenicky pénzügyminiszternek fogja javasolni.

A minisztérium az egyedüli tulajdonosa az állami SEPS vállalatnak, amely rendkívüli villamosenergia-ellátási megállapodással rendelkezik az ukrán Ukrenerho vállalattal. 

A javaslat a kormányülésen kiegészítésként jelent meg, amelyet Robert Fico miniszterelnök terjesztett elő. Kamenickynak március 5-ig, vagyis csütörtökig kell végrehajtania ezt a feladatot.

A miniszterelnök korábban arra kérte a SEPS-t, hogy szüntesse meg az Ukrajnának nyújtott rendkívüli ellátást, amiért nem állították helyre a kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül. 
Március 4-én Martin Magáth, a SEPS vezérigazgatója Pozsonyban bejelentette, hogy a szlovák áramszállító vállalat (SEPS) felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal.

A SEPS a bejelentés pillanatától már nem nyújt vészhelyzeti segítséget. A mai kormányülésen elfogadták az a határozatot, amely jogilag is befejezetté teszi ezt a folyamatot. A SEPS felmondja a vészhelyzeti segítségnyújtásról szóló szerződését az Ukrenerho vállalattal

– fejtette ki Martin Magáth, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák áramszállító vezérigazgatója elmondta: a szerződés alapján a vészhelyzeti áramszállítás a rendszerstabilizálást szolgálta, és legutóbb januárban került sor ilyen segítségnyújtásra.

Ez nem olyan villanyáram, amelyet világításra, fűtésre, főzésre vagy más, a hétköznapi élettel összefüggő dolgokra használnak

– magyarázta Martin Magáth.

Robert Fico egy korábban tett ígéretét váltotta be

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, február 23-án Robert Fico szlovák kormányfő bejelentette: megszüntetik Ukrajna vészhelyzeti villamosenergia-ellátását, miután Kijev nem tartotta magát a korábbi megállapodásokhoz. A szlovák kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában ismertette döntését. 

Azt mondta: „A mai, Ukrajnával szembeni első válaszlépés meghozatala előtt telefonon kívántam egyeztetni Ukrajna elnökével, hogy választ kapjak arra: mikor, illetve egyáltalán újraindulnak-e a kőolajszállítások Szlovákiába.” Hozzátette, hogy arról tájékoztatták, miszerint az ukrán elnök csak február 25. után kész a beszélgetésre, ezért „a helyzet súlyosságára és a Szlovákiában kihirdetett olajválságra tekintettel kénytelenek vagyunk az első ellenlépést azonnal megtenni”.

Kijelentette: „A döntést haladéktalanul visszavonjuk, amint az olajtranzit Szlovákiába helyreáll. Ellenkező esetben további lépések következnek.”

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

