Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

Robert Fico közölte, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást, hangsúlyozva: „Teljesítettem, amit bejelentettem.”
A szlovák kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában ismertette döntését.
Azt mondta: „A mai, Ukrajnával szembeni első válaszlépés meghozatala előtt telefonon kívántam egyeztetni Ukrajna elnökével, hogy választ kapjak arra: mikor, illetve egyáltalán újraindulnak-e a kőolajszállítások Szlovákiába.” Hozzátette, hogy arról tájékoztatták, miszerint az ukrán elnök csak február 25. után kész a beszélgetésre, ezért „a helyzet súlyosságára és a Szlovákiában kihirdetett olajválságra tekintettel kénytelenek vagyunk az első ellenlépést azonnal megtenni”.
Kijelentette: „A döntést haladéktalanul visszavonjuk, amint az olajtranzit Szlovákiába helyreáll. Ellenkező esetben további lépések következnek.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!