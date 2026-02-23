Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

A miniszterelnök közölte, hogy a pénzügyminiszterrel folytatott egyeztetésen kérte a sürgősségi villamosenergia-szállítás leállítását. Mint fogalmazott: „A mai naptól érvényes: ha az ukrán fél Szlovákiához fordul az energiahálózat stabilizálásához szükséges segítségért, ilyen támogatást nem kap.” Hangsúlyozta: „Ez az első olyan lépés, amelyre a szlovák kormánynak joga van anélkül, hogy bármilyen nemzetközi szabályt vagy kötelezettséget megsértene.”

Fico élesen bírálta Kijevet. Úgy fogalmazott:

Szlovákia minden területen segíti Ukrajnát… Ennek ellenére az ukrán elnök ellenségesen viselkedik Szlovákiával szemben.

Az olajszállítás leállítását pedig így minősítette: „Az olajszállítás leállítása tisztán politikai döntés, amelynek célja Szlovákia nyomás alá helyezése.” Hozzátette: „Szlovákia szuverén ország, és nem lehet zsarolni.”