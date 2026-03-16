Fiatalok vesztik el először az állásukat a mesterséges intelligencia miatt

A Stanford Egyetem új kutatásában több millió munkavállalót elemeztek, és azt találták, hogy a 22–25 év közötti fejlesztők közel 16 százaléka elvesztette az állását 2022, azaz a ChatGPT indulása óta. Közben viszont tapasztalt, idősebb programozókat felvettek: a korábbi években megszokottól annyira eltérő folyamat oka, hogy a vállalatok a belépő szintű kódolási feladatokat egyszerűen a gyors és olcsó mesterséges intelligenciával végeztetik el.

Miért vannak egyelőre jobb helyzetben a tapasztaltak?

A tanulmány szerint a mesterséges intelligencia (MI) különösen jól tudja helyettesíteni a tankönyvi tudást – a számítástechnikai programokban tanított kódolási feladatok és alapvető algoritmusok ismeretét. Az MI ma már képes elvégezni a rutinszerű kódolás nagy részét, amit korábban friss diplomások kaptak feladatul.

Így aztán a vállalatok inkább a mesterséges intelligenciát választják az alapvető kódolási munkákra, miközben a tapasztalt fejlesztőket megtartják az összetett projektek kezeléséhez.

Bár a Stanford tanulmánya számos munkakört vizsgált, a szoftverfejlesztés mutatta az egyik legfélreérthetetlenebb példát arra, hogy a mesterséges intelligencia jobban sújtja a fiatal munkavállalókat, mint az idősebbeket. Hasonlóképpen járnak az ügyfélszolgálati munkakörökben dolgozók. Ma mesterséges intelligencia munkahelypusztító hatásának a legkevésbé kitettnek az egészségügyben dolgozók, valamint a fizikai munkakörök látszanak.

A korábbi, felméréseket vagy álláshirdetési adatokat feldolgozó tanulmányokkal ellentétben a Stanford kutatói több ezer vállalat tényleges felvételi döntéseit követték nyomon: ez tisztább képet nyújt arról, hogy mi is történik valójában a munkaerőpiacon. Havonta 3,5–5 millió munkavállalót vizsgáltak: ez az egyik legnagyobb valós idejű vizsgálat az MI foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról.

Ez nem valami jóslat: már most zajlik. A végzős informatikus hallgatók egy teljesen más világba lépnek be, mint amilyet ígértek nekik, amikor elkezdték az egyetemet.

Mire számíthatunk Magyarországon?

Korábban az USA–Európa lemaradást általában 3–7 évre becsülték különböző fejlett iparágakban – internet, e-kereskedelem, mobil –, és hazánk pedig ezen belül is általában további 2–4 évet késett. Ezúttal gyorsabban utolérhet bennünket a hatás.