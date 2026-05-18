Halálos medvetámadás történt

A beszámoló szerint a tragédia az Ofélia kunyhó feletti betonúton történt. Szemtanúk azt állították, hogy a férfira egy medve támadt rá, aki egy bottal próbálta megvédeni magát az állattól.
A mediapool.bg információi szerint az áldozat fiatal volt, és megfelelő hegymászófelszerelést viselt. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, miután bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra.
A bolgár rendőrség ugyanakkor a BNT televíziónak azt nyilatkozta, hogy egyelőre nincs hivatalos megerősítés arra, hogy valóban medvetámadás történt volna. Hasonlóan fogalmazott a Vitosha Park igazgatója, Sevdalina Dimitrova is, aki szerint a helyszíni vizsgálatok még folyamatban vannak.
A hatóságok közölték: az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem erősítették meg, az ügyben nyomozás indult.
