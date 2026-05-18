Halálos medvetámadás történt

A bolgár Vitosa-hegységben találták meg szombaton egy fiatal túrázó holttestét, szemtanúk szerint a férfira egy medve támadt rá.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 3:00
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
A beszámoló szerint a tragédia az Ofélia kunyhó feletti betonúton történt. Szemtanúk azt állították, hogy a férfira egy medve támadt rá, aki egy bottal próbálta megvédeni magát az állattól.

A mediapool.bg információi szerint az áldozat fiatal volt, és megfelelő hegymászófelszerelést viselt. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, miután bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra.

A bolgár rendőrség ugyanakkor a BNT televíziónak azt nyilatkozta, hogy egyelőre nincs hivatalos megerősítés arra, hogy valóban medvetámadás történt volna. Hasonlóan fogalmazott a Vitosha Park igazgatója, Sevdalina Dimitrova is, aki szerint a helyszíni vizsgálatok még folyamatban vannak.

A hatóságok közölték: az elhunyt személyazonosságát egyelőre nem erősítették meg, az ügyben nyomozás indult.

Februárban saját kertjében, házától mintegy 50 méternyire ért medvetámadás egy középkorú férfit a székelyföldi Patakfalván. Az áldozatot karján és csípőjén több mély harapással szállították a székelyudvarhelyi kórházba.

Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében

 – jelentette ki Sándor István, a község alpolgármestere. Elmondása szerint a megtámadott férfi felesége hívta a 112-es segélyszámot, a sérült pedig még eszméleténél volt, amikor a mentők kórházba szállították.

A helyszínre rövid időn belül megérkezett az alpolgármesterből, csendőrökből, vadászokból és egy állatorvosból álló bizottság. A bocsok nélküli, kifejlett nőstény medvét a ház közelében találták meg, alig száz méterre a kerítéstől.

A beszámoló szerint az állat agresszívan viselkedett, és a hatóságok kiérkezésekor sem távozott a helyszínről. A kialakult helyzet miatt végül úgy döntöttek, hogy kilövik a nagyvadat.

