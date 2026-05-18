Halálos medvetámadás történt

Februárban saját kertjében, házától mintegy 50 méternyire ért medvetámadás egy középkorú férfit a székelyföldi Patakfalván. Az áldozatot karján és csípőjén több mély harapással szállították a székelyudvarhelyi kórházba.

Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében

– jelentette ki Sándor István, a község alpolgármestere. Elmondása szerint a megtámadott férfi felesége hívta a 112-es segélyszámot, a sérült pedig még eszméleténél volt, amikor a mentők kórházba szállították.

A helyszínre rövid időn belül megérkezett az alpolgármesterből, csendőrökből, vadászokból és egy állatorvosból álló bizottság. A bocsok nélküli, kifejlett nőstény medvét a ház közelében találták meg, alig száz méterre a kerítéstől.

A beszámoló szerint az állat agresszívan viselkedett, és a hatóságok kiérkezésekor sem távozott a helyszínről. A kialakult helyzet miatt végül úgy döntöttek, hogy kilövik a nagyvadat.