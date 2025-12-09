medvetámadásszafariparkbaleset

Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó

Egy fekete medve váratlanul ráugrott a gondozóra a kínai szafaripark állatbemutatóján, az esetet videóra vették a látogatók. A létesítmény a következő show-t lemondta és vizsgálatot indít az incidens miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 9:21
Kínában, a Hangzhou Szafari Parkban egy medve a show végén rátámadt a gondozóra, miközben a nézők rémülten figyelték az esetet. Szerencsére senki sem sérült meg – adta hírül az Irish Star

Fotó: Képernyőfotó

Szombaton, helyi idő szerint 15.50 körül a kínai Hangzhou Szafari Parkban egy fekete medve az egyik gondozóra támadt a látogatók szeme láttára. 

Az incidens az állatbemutató végén történt: az idomár éppen az etetéshez szükséges ételt tartotta a kezében, amikor a medve ráugrott, és a földre lökte. 

A nézőket sokkolta a jelenet, szerencsére senki sem sérült meg.

A park a történtek után hivatalos Sina Weibo-oldalán bocsánatot kért az eset miatt, tudatva, hogy az incidens a nem megfelelő biztonsági intézkedések miatt következhetett be. Emellett le is mondták a következő feketemedve-show-t.

A medvét továbbra is figyelik, és vizsgálatot indítanak, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő

– közölte a szafaripark.

Borítókép: Fekete medve támadt a park gondozójára a szafariparkban tartott műsor után (Forrás: X/képernyőfotó)


