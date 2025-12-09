Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó

Kínában, a Hangzhou Szafari Parkban egy medve a show végén rátámadt a gondozóra, miközben a nézők rémülten figyelték az esetet. Szerencsére senki sem sérült meg – adta hírül az Irish Star.
Szombaton, helyi idő szerint 15.50 körül a kínai Hangzhou Szafari Parkban egy fekete medve az egyik gondozóra támadt a látogatók szeme láttára.
Az incidens az állatbemutató végén történt: az idomár éppen az etetéshez szükséges ételt tartotta a kezében, amikor a medve ráugrott, és a földre lökte.
A nézőket sokkolta a jelenet, szerencsére senki sem sérült meg.
A park a történtek után hivatalos Sina Weibo-oldalán bocsánatot kért az eset miatt, tudatva, hogy az incidens a nem megfelelő biztonsági intézkedések miatt következhetett be. Emellett le is mondták a következő feketemedve-show-t.
A medvét továbbra is figyelik, és vizsgálatot indítanak, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő
– közölte a szafaripark.
