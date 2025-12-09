Rémült nézők előtt ugrott a medve a gondozóra a szafariparkban + videó

Kínában, a Hangzhou Szafari Parkban egy medve a show végén rátámadt a gondozóra, miközben a nézők rémülten figyelték az esetet. Szerencsére senki sem sérült meg – adta hírül az Irish Star.

Fotó: Képernyőfotó

Szombaton, helyi idő szerint 15.50 körül a kínai Hangzhou Szafari Parkban egy fekete medve az egyik gondozóra támadt a látogatók szeme láttára.

Az incidens az állatbemutató végén történt: az idomár éppen az etetéshez szükséges ételt tartotta a kezében, amikor a medve ráugrott, és a földre lökte.

A nézőket sokkolta a jelenet, szerencsére senki sem sérült meg.

A park a történtek után hivatalos Sina Weibo-oldalán bocsánatot kért az eset miatt, tudatva, hogy az incidens a nem megfelelő biztonsági intézkedések miatt következhetett be. Emellett le is mondták a következő feketemedve-show-t.

“China Safari Park Me Black Bear Ka Attack! Show Ke Beech Hungama 😳🐻🔥”



Hangzhou Safari Park, China me ek black bear ne apne keeper par show ke dauran attack kar diya!

Poora crowd shock me reh gaya — sab kuch seconds me ho gaya.#ViralNews #AnimalAttack #TrendingNow #Wildlife pic.twitter.com/SrSNVBwd5r — Trending Topics with Faiz (@newswithaftab14) December 9, 2025

A medvét továbbra is figyelik, és vizsgálatot indítanak, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő

– közölte a szafaripark.

Just a little more video to this



Bear attacks trainer at the wildlife park show#Hangzhou Wildlife Park #China pic.twitter.com/6SBONcCwr0 — Ian Collins (@Ian_Collins_03) December 8, 2025

Borítókép: Fekete medve támadt a park gondozójára a szafariparkban tartott műsor után (Forrás: X/képernyőfotó)