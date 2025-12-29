Németországbűnözésmigrációs helyzet

Migráns bandák használják ki a törvényi kiskapukat

Elképesztő történetről számolt be egy férfi a TikTokon, miután néhány hónappal ezelőtt kellemetlen helyzetbe keveredett Németországban. A férfit megtámadta egy fiatalkorú migráns banda, azonban az eset érdekes fordulatot vett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 21:30
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Mondhatnánk, hogy nem mindennapi történetről számolt be egy férfi TikTokon, azonban sajnos a helyzet az, hogy ez ma a rögvalóság Németországban. A felhasználó elárulta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy kiskorú migráns bandába futott bele, szerencsére nagyobb baj nem történt, azonban a történet még így is tartogatott néhány nem várt csavart. 

A migráns bandák egyre nagyobb problémát jelentenek, és már a törvények se feltétlenül védik meg az áldozatokat
(Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON)

A férfi a saját csatornáján tette közzé a tapasztalatait arról, hogy hogyan változott meg Németország a tömeges bevándorlás miatt. Pontos városnevet nem mondott, de állítása szerint néhány hónappal ezelőtt „szerencséje volt” találkozni egy fiatalkorú migráns bandával. 

A csoport körbeállta az utcán: egyikük először cigarettát kért tőle, majd szemrebbenés nélkül továbbadta a dobozt a többieknek. Ezután már azt kérdezte, van-e nála pénz is. Amikor a magyar férfi visszakérdezett, hogy mennyire lenne szüksége, azt válaszolta, hogy amennyi van. A videó készítőjében ekkor tudatosult, hogy őt most ki akarják rabolni, és látta is, hogy az egyik fiatalkorú már ökölbe szorított kézzel tart valamit a zsebébe. A videó készítője ezután lendített egyet az egyikük felé, amire az egész csoport elkezdett szaladni. 

Később, amikor utánuk ment, a fiatalok már egy török étterembe menekültek. Az étteremből ekkor megjelentek a fiatalok rokonai is, akik fenyegetően léptek fel vele szemben. A fiatalok eközben már rasszista indíttatású támadásról kiabáltak.

A férfi később elmesélte a történteket ismerőseinek, akik nem lepődtek meg a hallottak alapján, sőt még azt is megtippelték, hogy hol történt a fent említett eset. Azt is közölték vele, hogy tulajdonképpen jól járt azzal, hogy nem hívott rendőrt, mivel ilyen esetekben a kebabétteremből előkerülő felnőtt férfiak gyakran alibit biztosítanak a fiatalkorú elkövetőknek.

Emellett azonban ami a legfélelmetesebb, hogy a videó készítője szerint munkatársai arra is felhívták a figyelmét, hogy ha kiskorúak voltak az elkövetők, akkor még jól is tette, hogy nem hívott rendőrt, hiszen ha kiderült volna, hogy önvédelmet alkalmazott, a német törvények akkor is őt büntették volna. 

A beszámolók alapján Németországban súlyos jogbiztonsági problémák rajzolódnak ki. Az érintettek szerint ilyen esetekben nem ritka, hogy a rendőrség nem az elkövetőkkel, hanem a sértett féllel szemben intézkedik, sőt akár egy, kiskorúak bántalmazására hivatkozó nyilvántartásba is felkerülhet az érintett. Egy ilyen bejegyzés pedig elegendő lehet ahhoz, hogy valakinek ellehetetlenítse a németországi életét és munkavállalását. Sokan ezt a helyzetet a befogadás politikájának következményeként értékelik.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

