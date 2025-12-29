Migráns bandák használják ki a törvényi kiskapukat

Mondhatnánk, hogy nem mindennapi történetről számolt be egy férfi TikTokon, azonban sajnos a helyzet az, hogy ez ma a rögvalóság Németországban. A felhasználó elárulta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy kiskorú migráns bandába futott bele, szerencsére nagyobb baj nem történt, azonban a történet még így is tartogatott néhány nem várt csavart.

A migráns bandák egyre nagyobb problémát jelentenek, és már a törvények se feltétlenül védik meg az áldozatokat

(Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON)

A férfi a saját csatornáján tette közzé a tapasztalatait arról, hogy hogyan változott meg Németország a tömeges bevándorlás miatt. Pontos városnevet nem mondott, de állítása szerint néhány hónappal ezelőtt „szerencséje volt” találkozni egy fiatalkorú migráns bandával.

A csoport körbeállta az utcán: egyikük először cigarettát kért tőle, majd szemrebbenés nélkül továbbadta a dobozt a többieknek. Ezután már azt kérdezte, van-e nála pénz is. Amikor a magyar férfi visszakérdezett, hogy mennyire lenne szüksége, azt válaszolta, hogy amennyi van. A videó készítőjében ekkor tudatosult, hogy őt most ki akarják rabolni, és látta is, hogy az egyik fiatalkorú már ökölbe szorított kézzel tart valamit a zsebébe. A videó készítője ezután lendített egyet az egyikük felé, amire az egész csoport elkezdett szaladni.