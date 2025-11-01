migránsbűnözésrendőrségNémetország

Mintegy hárommillió bűncselekményt követtek el a migránsok Németországban

Amióta Angela Merkel volt kancellár 2015-ben megnyitotta Európa kapuit a tömeges migráció előtt, a rendőrségi statisztikák szerint a Németországban tartózkodó bevándorlók legalább 2,8 millió bűncselekményt követtek el. A migránsbűnözés brutális mértékére világítottak rá a hivatalos statisztikák.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 11. 01. 5:55
Illusztráció Fotó: DANIEL BOCKWOLDT Forrás: DPA
A jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt parlamenti kérdésére válaszolva a kormány nyilvánosságra hozta a hivatalos rendőrségi bűnözési statisztikákat, amelyek azt mutatják, hogy a migránsok felülreprezentáltak a bűnözésben. A migránsbűnözés elárasztotta Németországot – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

A migránsbűnözés brutális mértékére világítottak rá a hivatalos statisztikák
Fotó: AFP

A NIUS hírportál közlése szerint

összesen 2 802 915 bűncselekményben voltak érintettek bevándorlók Németországban Merkel 2015-ös határnyitása és 2024 között.

A bevándorlási bűncselekményeket is beleszámítva ez a szám meghaladja az 5,1 milliót.

A bevándorlás valódi hatása a bűnözésre Németországban valószínűleg sokkal nagyobb, mivel a statisztikák nem tartalmazzák az állandó lakosokat vagy a német állampolgárságot megszerző migránsokat. A statisztikák mindazonáltal azt mutatták, hogy

a bevándorlók által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma az évtized során meredeken emelkedett, 2015-ben 12 512-ről 2024-re 26 329-re. Összesen 218 247 esetet regisztráltak, ami azt jelenti, hogy a bevándorlók az erőszakos bűncselekmények mintegy 33,8 százalékát tették ki, annak ellenére, hogy a bevándorlók a lakosságnak csak körülbelül 20 százalékát.

A NIUS szerint az afgánok, az irakiak és a szíriaiak voltak a legvalószínűbb bevándorlói csoportok az erőszakos bűncselekmények elkövetésében.

Kategóriák szerinti bontásban a bevándorlók 2015 óta

  • 11 098 szexuális bűncselekményt követtek el, beleértve a nemi erőszakot és a szexuális zaklatást;
  • közel 40 000 rablást;
  • és 163 625 veszélyes vagy súlyos testi sértést.

A bevándorlók által 2015 óta elkövetett leggyakoribb bűncselekmények a lopások (764 940) és a bolti lopások (506 034) voltak.

Úgy tűnik, hogy a bevándorlók sokkal több bűncselekményt követnek el német anyanyelvűek ellen, mint fordítva. A Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) adatai szerint 2022-ben 47 923 német áldozata volt olyan bűncselekményeknek, amelyekben a gyanúsított bevándorló volt, szemben a 12 061 esettel, amikor egy német állampolgárt gyanúsítottak bevándorló elleni bűncselekménnyel.

A szokásos bűncselekmények mellett Németországban az elmúlt évben számos terrortámadást is elkövettek migránsok, többek között Mannheimben, Solingenben, Magdeburgban, Aschaffenburgban és Münchenben – emlékeztet a Breitbart.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

