Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

ónos esőidőjárásHungaroMet Zrt

Vas és Zala vármegyére másodfokú, míg Veszprém, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Forrás: MTI2026. 01. 08. 22:21
Ónos eső veszélye miatt péntekre a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Somogy és Baranya vármegye területére.

Nagykanizsa, 2017. február 1. Hókotró az ónos esõtõl jeges úton Nagykanizsán, a Berzsenyi Dániel utcában 2017. február 1-jén. MTI Fotó: Varga György
Hókotró az ónos esõtõl jeges úton Nagykanizsán (Fotó: MTI/Varga György)

Veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a késő délelőtti, déli óráktól nyugat-északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, 

kiemelten Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű, 5 milliméternyinél is több ónos eső várható. 

Északabbra, a Mosonmagyaróvár-Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, néhol ennél vastagabb, akár 4-5 centiméternyi friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat.

A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Somogy és Baranya vármegyére a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki, a többórás ónos esőből a csapadék mennyisége meghaladhatja az öt milliméternyit. Vas és Zala vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 milliméternyit. Veszprém, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyinyi csapadék eshet pénteken.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. 

A meteorológiai szolgálat ezért Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre az ország többi részére, Zala, Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével. Az elsőfokú figyelmeztetés által érintett területeken a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.

Borítókép: Gyalogosok az ónos esőtől jeges parkolóban Nagykanizsán (Fotó: MTI Fotó: Varga György)


