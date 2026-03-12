miniszterelnökvideóorbán viktor

Orbán Viktor betekintést enged kampánykörútjának egy napjába + videó

A miniszterelnök bemutatta követőinek, miként telik egy munkanapja az egyre sűrűsödő kampányfeladatok közepette.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 19:42
Orbán Viktor Vecsésen Forrás: Facebook
– Nézd meg egy kampánynapom! – invitálja a közösségi oldalára frissen feltett videójának nézőit a magyar miniszterelnök. 

A kisfilmben Orbán Viktor embert próbáló napját követhetjük nyomon a reggeli tankolástól a kormányülésen át a délutáni, illetve esti vecsési fórumig.

Országjáráson a miniszterelnök

A miniszterelnök országjárása még február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. 

De ebben a hónapban is járt már több helyen: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. 

Nem szokatlan, hogy Orbán Viktor a választások előtt bejárja az országot: legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta egész Magyarországot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
