Orbán Viktor betekintést enged kampánykörútjának egy napjába + videó

Országjáráson a miniszterelnök

A miniszterelnök országjárása még február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.

De ebben a hónapban is járt már több helyen: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal.

Nem szokatlan, hogy Orbán Viktor a választások előtt bejárja az országot: legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta egész Magyarországot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.