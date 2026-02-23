Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a nagytőke győzzön + videó

– Most kellene kimennie az Európai Unióból kilencvenmilliárd eurónak, ami egy hatalmas összeg, az ukránoknak. De most, hogy az ukránok beakasztottak nekünk, jeleznem kellett az európaiaknak, hogy sajnos leblokkoljuk és megvétózzuk ezt a 90 milliárd eurót, és amíg nem jön az olaj, nincs pénz – idézte fel országjárásának sülysáp i állomásán Orbán Viktor miniszterelnök.

– Mégsem fogadhatjuk el, hogy baleknak nézzenek bennünket. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pénz kimenjen, ők meg leállítják a Barátság olajvezetéken a magyar olajat. Ezt nem várhatják tőlünk – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette: ellenlépéseket kell tenni, azt is megmondtuk Brüsszelben, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter volt ott, hogy

semmilyen Ukrajnába irányuló gazdasági segítséget nem támogatunk egészen addig, amíg az olaj meg nem érkezik újra a Barátság kőolajvezetéken.

A kormányfő emlékeztetett a mai parlamenti felszólalására, amikor arra kérte a pártokat, hogy segítsék a kormányt abban, hogy meg tudja védeni a magyar emberek érdekeit. Azonban azt tapasztalta, hogy mindegyik ellenzéki párt az ukránok oldalára állt a kormánnyal szemben.

Magyarország egy olyan ország, ahol kívülről kell behozni a gázt és az olajat is. A ma reggeli árak alapján 13 dollárral többet kellene fizetnünk hordónként, ha nem orosz alapanyagot szereznénk be, hanem nyugatit. Ez azt jelenti, hogy

a benzin ára literenként ezer forint fölé emelkedne

– fejtette ki Orbán Viktor.

Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen, ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott százezres nagyságrendben élnek magyarok, célunk továbbá, hogy a háborúnak legyen vége – hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn. Közölte:

ezért nem állították le a Magyarországról Ukrajnába menő elektromosáram-szállítást sem, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg.

– Majd meglátom, hogy rákényszerülünk-e erre a lépésre, de ez legyen a legeslegeslegutolsó, hiszen mi nem magunknak, nem a magyaroknak, még csak nem is az ukrán embereknek akarunk kárt okozni, csak hozzá akarunk jutni ahhoz az olajhoz, ami a miénk – jelentette ki a kormányfő.