orbán viktorukrajnakormánytisza pártSülysápPécel

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a nagytőke győzzön + videó

Mindegyik ellenzéki párt az ukránok oldalára állt a kormánnyal szemben – idézte fel sülysápi fórumán a miniszterelnök. A kormányfő leszögezte: a kormány nem fogja hagyni, hogy a nagytőke győzzön és a Tisza Párt alakítson kormányt Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 21:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Most kellene kimennie az Európai Unióból kilencvenmilliárd eurónak, ami egy hatalmas összeg, az ukránoknak. De most, hogy az ukránok beakasztottak nekünk, jeleznem kellett az európaiaknak, hogy sajnos leblokkoljuk és megvétózzuk ezt a 90 milliárd eurót, és amíg nem jön az olaj, nincs pénz – idézte fel országjárásának sülysáp i állomásán Orbán Viktor miniszterelnök.

– Mégsem fogadhatjuk el, hogy baleknak nézzenek bennünket. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pénz kimenjen, ők meg leállítják a Barátság olajvezetéken a magyar olajat. Ezt nem várhatják tőlünk – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette: ellenlépéseket kell tenni, azt is megmondtuk Brüsszelben, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter volt ott, hogy

semmilyen Ukrajnába irányuló gazdasági segítséget nem támogatunk egészen addig, amíg az olaj meg nem érkezik újra a Barátság kőolajvezetéken.

A kormányfő emlékeztetett a mai parlamenti felszólalására, amikor arra kérte a pártokat, hogy segítsék a kormányt abban, hogy meg tudja védeni a magyar emberek érdekeit. Azonban azt tapasztalta, hogy mindegyik ellenzéki párt az ukránok oldalára állt a kormánnyal szemben.

Magyarország egy olyan ország, ahol kívülről kell behozni a gázt és az olajat is. A ma reggeli árak alapján 13 dollárral többet kellene fizetnünk hordónként, ha nem orosz alapanyagot szereznénk be, hanem nyugatit. Ez azt jelenti, hogy

a benzin ára literenként ezer forint fölé emelkedne

– fejtette ki Orbán Viktor.

Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen, ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott százezres nagyságrendben élnek magyarok, célunk továbbá, hogy a háborúnak legyen vége – hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn. Közölte:

ezért nem állították le a Magyarországról Ukrajnába menő elektromosáram-szállítást sem, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg.

– Majd meglátom, hogy rákényszerülünk-e erre a lépésre, de ez legyen a legeslegeslegutolsó, hiszen mi nem magunknak, nem a magyaroknak, még csak nem is az ukrán embereknek akarunk kárt okozni, csak hozzá akarunk jutni ahhoz az olajhoz, ami a miénk – jelentette ki a kormányfő.

Úgy ítélte meg, hogy ami most Ukrajnában történik, rendkívül veszélyes, mert föl akarnak fegyverezni és fegyverben akarnak tartani egy 800 ezres hadsereget európai pénzből.

Nekünk nem érdekünk, hogy a szomszédunkban ukrán vezénylés alatt 800 ezres hadsereg legyen.

– Nekünk sokkal inkább az az érdekünk, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössön egy békemegállapodást, maximáljuk az Ukrajna közelségében tartózkodó orosz csapatoknak a létszámát és az ukrán csapatok számát is vigyük le. Egyébként egy nagy fegyverkezési versenyben találjuk magunkat, a „gatyánk is rámegy a fegyverkezésre”. Ezért a mi koncepciónk nem az, ami az európaiaké, hogy a háború folytatódjon, hanem az, hogy a háborúnak legyen vége. Nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb béke legyen, jöjjön létre egy megállapodás, amely biztonságba helyez bennünket az oroszoktól, nem szolgáltat ki bennünket az ukránoknak, nem kerget bele egy fegyverkezési versenybe, és nem viszi el a magyarok pénzét Ukrajnába. Nekünk erre van szükségünk. Ez a mi politikánk, és én ezt hirdetem és ezt képviselem – fejtette ki Orbán Viktor.

 

Nem engedhetjük, hogy a nagytőke győzzön

A kormány nem fogja hagyni, hogy a nagytőke győzzön és a Tisza Párt alakítson kormányt Magyarországon – szögezte le Orbán Viktor a közösségi oldalán, ahol megosztott egy fotót a mai sülysápi fórumáról.

Magyar Péterék, akik nem gátolnák Ukrajna uniós csatlakozását és leállítanák az orosz olaj behozatalát,

kizsebelnék a magyar embereket

– mutatott rá a kormányfő, és arra kérte követőit, hogy döntéseikben „hallgassanak az eszükre!”.

A miniszterelnököt hatalmas ovációval és üdvrivalgással köszöntötték Sülysápon – derül ki Deák Dániel videójából.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelektájékoztatás

Kicsit sok az információ!

Reméljük, Peti a székrekedéséről, továbbá a kellemetlen furunkulusairól nem ad majd részletes tájékoztatást…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu