Rendkívüli

Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több százmillió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Zelenszkij fenyegeti az ellenzéket

Vagy megszavazod vagy a frontra mész. Így néz ki a demokrácia Zelenszkij Ukrajnájában. Az ukrán elnök nyílt fenyegetést intézett a parlamenti képviselők felé. Magyar Péter brüsszeli frakciója már többször bebizonyította, hogy Volodimir Zelenszikjre szavaz az ukrán demokrácia helyett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 6:27
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény figyelmeztetést intézett az ukrán politikusok, s főleg az ellenzék felé. Szerinte, ha egy parlamenti képviselő elveszíti mandátumát, a hadseregbe kell vonulnia. Azaz, ha valaki nem úgy szavaz, ahogy ő szeretné, akkor mehet a biztos halált jelentő frontra az orosz-ukrán háborúba.

Zelenszkij a frontra küldené a parlamenti képviselőket, ha nem úgy szavaznak, ahogy „kell” (Fotó: AFP)
Ha nem szolgálod az államot a parlamentben, akkor szolgáld a fronton

 – fogalmazott az elnök újságíróknak. Zelenszkij közölte: kész kezdeményezni a mozgósítási törvény módosítását, amely ezt lehetővé tenné azok számára, akik lemondanak képviselői tisztségükről.

A nyilatkozat közvetlen apropója a Legfelső Tanács több egymást követő sikertelen szavazása volt – köztük a 14025-ös számú, digitális platformok adóztatásáról szóló törvényjavaslat március 10-i elutasítása, amelynek elfogadását a Nemzetközi Valutaalap is elvárja Ukrajnától. 

Azaz, ha valaki nem úgy szavaz, ahogy Zelenszkij elvárja, akkor mehet a húsdarálóba, a frontra. Ez Ursula von der Leyen kedvenc demokráciája.

Ezt megelőzően a kormánypárti Nép Szolgája frakció egyik frakcióvezető-helyettese korábban arról számolt be, hogy mintegy negyven képviselő fontolgatja a mandátumáról való lemondást. Ők az alacsony fizetésre és a fáradtságra hivatkoztak.

Az ukrán elnök ugyanakkor élesen bírálta az ellenzéki képviselőket, akik szerinte még az IMF-kötelezettségekből vagy az európai csatlakozásból eredő törvényjavaslatokhoz is több száz, illetve több ezer módosítóindítványt nyújtanak be, írja a Kárpátinfo. 

Volodimir Zelenszkij nem bírja, ha valakinek más a véleménye. 

A parlamenti „válságra” vonatkozó értékeléseket viszont Zelenszkij visszautasította: úgy fogalmazott, a válság „sokszor azok fejében van, akik folyamatosan keresik, de nem akarják megoldani”. Választások kiírásának lehetőségét elvileg nem zárta ki, ugyanakkor hangsúlyozta: háborús körülmények között ez jogilag és gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

Magyar Péter brüsszeli frakciója Zelenszikjre szavaz az ukrán demokrácia helyett

Az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Például 2024-ben a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el az 50 milliárd eurós támogatási programot. Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a döntéseket az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. 

A frakció vezetője, Manfred Weber többször kijelentette: Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett az orosz agresszióval szemben.

Magyar Péter pártja ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: a Tisza Párt az európai politikai főáramhoz kíván tartozni. Ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés, hanem az EPP egyik alapvetése is.

Magyar Péter elismerte, hogy van háború, hogy sok tízezer áldozata van a háborúnak

Ennek a politikai iránynak a szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja,amikor a háború ukrán áldozatainak emlékfalánál fotózkodott. 

Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja, amikor a háború ukrán áldozatainak emlékfalánál fotózkodott (Forrás: Facebook)
A kijevi látogatás politikai üzenete túlmutatott a napi aktualitáson. 

A brüsszeli politikában az ilyen utak egyértelmű jelzést adnak arról, hogy egy politikus melyik politikai közösséghez kíván tartozni, és kiket tekint természetes szövetségeseinek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

