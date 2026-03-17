Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény figyelmeztetést intézett az ukrán politikusok, s főleg az ellenzék felé. Szerinte, ha egy parlamenti képviselő elveszíti mandátumát, a hadseregbe kell vonulnia. Azaz, ha valaki nem úgy szavaz, ahogy ő szeretné, akkor mehet a biztos halált jelentő frontra az orosz-ukrán háborúba.

Zelenszkij a frontra küldené a parlamenti képviselőket, ha nem úgy szavaznak, ahogy „kell” (Fotó: AFP)

Ha nem szolgálod az államot a parlamentben, akkor szolgáld a fronton

– fogalmazott az elnök újságíróknak. Zelenszkij közölte: kész kezdeményezni a mozgósítási törvény módosítását, amely ezt lehetővé tenné azok számára, akik lemondanak képviselői tisztségükről.

A nyilatkozat közvetlen apropója a Legfelső Tanács több egymást követő sikertelen szavazása volt – köztük a 14025-ös számú, digitális platformok adóztatásáról szóló törvényjavaslat március 10-i elutasítása, amelynek elfogadását a Nemzetközi Valutaalap is elvárja Ukrajnától.

Azaz, ha valaki nem úgy szavaz, ahogy Zelenszkij elvárja, akkor mehet a húsdarálóba, a frontra. Ez Ursula von der Leyen kedvenc demokráciája.

Ezt megelőzően a kormánypárti Nép Szolgája frakció egyik frakcióvezető-helyettese korábban arról számolt be, hogy mintegy negyven képviselő fontolgatja a mandátumáról való lemondást. Ők az alacsony fizetésre és a fáradtságra hivatkoztak.