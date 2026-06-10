Újra energiasokk fenyegetheti Európát

Ideiglenes egyensúly, növekvő kockázatok

Az európai ellátási helyzetet egyelőre az tartja stabilan, hogy a kontinens az elmúlt években gyorsan alkalmazkodott a kieső forrásokhoz: nőtt az amerikai és más külső beszállítók szerepe, bővült a hazai kitermelés, valamint felgyorsult a megújuló energiaforrások térnyerése is.

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek az „átmeneti megoldások” nem fedhetik el a globális energiaellátás sérülékenységét. A világ energiatermelésének jelentős része továbbra is geopolitikailag érzékeny térségekhez – köztük a Hormuzi-szoroshoz – kötődik, amelynek lezárása súlyos zavarokat okoz.

Az Oxford Economics, egy oxfordi székhelyű gazdasági tanácsadó cég friss jelentése szerint a gazdag országok olajkészletei szeptemberre elérhetik a kritikus küszöbértéket, ha a Hormuzi-szoros július után is zárva marad, ami a hordónkénti ár 150 dollár fölé emelkedését kockáztatja.

Egyes előrejelzések szerint ha a feszültségek fennmaradnak, az európai országok energiatakarékossági kényszerintézkedéseket is hozhatnak, hasonlóan több ázsiai államhoz.

A legnagyobb kockázat: a repülés

A jelenlegi helyzet egyik legérzékenyebb pontja a repülőgépüzemanyag-ellátás. Bár az Európai Bizottság szerint „nincs közvetlen ellátási kockázat”, a piaci szereplők óvatosabbak.

Az elmúlt hónapokban Európa jelentősen növelte az Egyesült Államokból származó légiüzemanyag-importot, miközben finomítói kapacitásait is hatékonyabban használta ki. Egyes afrikai finomítók újraindítása is segített enyhíteni a hiányt.

A kerozinellátás zavarai jelentős fennakadásokat okozhatnak (Fotó: Shutterstock/Benke Gábor)

Ennek ellenére több elemző szerint a kereslet továbbra is magas, és a nyári utazási szezon fenntartja a nyomást az ellátási láncokon. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy őszre akár szűk keresztmetszetek is kialakulhatnak, különösen, ha a globális kereslet tovább nő.

Egyes piaci becslések szerint a kereslet csökkentése elkerülhetetlen lehet ahhoz, hogy ne alakuljon ki komolyabb hiány az év végére. Európai uniós tisztviselők szerint a piac egyre szorosabbá válhat, és regionális ellátási zavarok sem zárhatók ki. Több tagállamban már most is felmerültek logisztikai nehézségek, különösen a turizmusnak kitett régiókban.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a látszólag stabil árak nem feltétlenül tükrözik a valós piaci kockázatokat: a kereskedők visszafogottabbak a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt, ami elfedi a feszültségek valódi mértékét.