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Újra energiasokk fenyegetheti Európát

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Bár Európában egyelőre viszonylagos nyugalom látszik az energiapiacokon, szakértők szerint ez a stabilitás könnyen megtévesztő lehet: a háttérben olyan globális kockázatok halmozódnak, amelyek akár újabb energiaválságot is előidézhetnek a következő hónapokban.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 06. 10. 15:14
Egy teherautó, amely Jet A-1 repülőgép-üzemanyagot szállít egy szervizúton a Larnaca Nemzetközi Repülőtéren Fotó: Mateusz Wlodarczyk Forrás: NurPhoto/AFP
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Ideiglenes egyensúly, növekvő kockázatok

Az európai ellátási helyzetet egyelőre az tartja stabilan, hogy a kontinens az elmúlt években gyorsan alkalmazkodott a kieső forrásokhoz: nőtt az amerikai és más külső beszállítók szerepe, bővült a hazai kitermelés, valamint felgyorsult a megújuló energiaforrások térnyerése is.

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek az „átmeneti megoldások” nem fedhetik el a globális energiaellátás sérülékenységét. A világ energiatermelésének jelentős része továbbra is geopolitikailag érzékeny térségekhez – köztük a Hormuzi-szoroshoz – kötődik, amelynek lezárása súlyos zavarokat okoz.

Az Oxford Economics, egy oxfordi székhelyű gazdasági tanácsadó cég friss jelentése szerint a gazdag országok olajkészletei szeptemberre elérhetik a kritikus küszöbértéket, ha a Hormuzi-szoros július után is zárva marad, ami a hordónkénti ár 150 dollár fölé emelkedését kockáztatja.

Egyes előrejelzések szerint ha a feszültségek fennmaradnak, az európai országok energiatakarékossági kényszerintézkedéseket is hozhatnak, hasonlóan több ázsiai államhoz.

A legnagyobb kockázat: a repülés

A jelenlegi helyzet egyik legérzékenyebb pontja a repülőgépüzemanyag-ellátás. Bár az Európai Bizottság szerint „nincs közvetlen ellátási kockázat”, a piaci szereplők óvatosabbak.

Az elmúlt hónapokban Európa jelentősen növelte az Egyesült Államokból származó légiüzemanyag-importot, miközben finomítói kapacitásait is hatékonyabban használta ki. Egyes afrikai finomítók újraindítása is segített enyhíteni a hiányt.

A kerozinellátás zavarai jelentős fennakadásokat okozhatnak  (Fotó: Shutterstock/Benke Gábor)

Ennek ellenére több elemző szerint a kereslet továbbra is magas, és a nyári utazási szezon fenntartja a nyomást az ellátási láncokon. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy őszre akár szűk keresztmetszetek is kialakulhatnak, különösen, ha a globális kereslet tovább nő.

Egyes piaci becslések szerint a kereslet csökkentése elkerülhetetlen lehet ahhoz, hogy ne alakuljon ki komolyabb hiány az év végére. Európai uniós tisztviselők szerint a piac egyre szorosabbá válhat, és regionális ellátási zavarok sem zárhatók ki. Több tagállamban már most is felmerültek logisztikai nehézségek, különösen a turizmusnak kitett régiókban.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a látszólag stabil árak nem feltétlenül tükrözik a valós piaci kockázatokat: a kereskedők visszafogottabbak a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt, ami elfedi a feszültségek valódi mértékét.

The LNG dual fuel vehicle transport ship ''NOCC PACIFIC'' is completed at CIMC Raffles Shandong Longkou Construction Base in Yantai, Shandong Province, China, on November 14, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Egy LNG kettős üzemanyagú hajó Jentajban, Santung tartományban, Kínában (Fotó: NurPhoto/AFP)

Energiasokk: LNG-piaci nyomás és globális verseny

A helyzetet tovább bonyolítja a cseppfolyósított földgáz (LNG) piaca is, amely az európai energiatermelés jelentős részét adja. Bár az Egyesült Államok továbbra is kulcsszállító, kapacitásai elérték a korlátjaikat, és a szakértők szerint rövid távon nem képesek érdemben tovább növelni a kínálatot.

Közben az ázsiai országok – köztük Kína – egyre aktívabban jelennek meg a piacon, ami fokozza a versenyt az energiahordozókért. 

Ez Európában további árnyomást és ellátási bizonytalanságot okozhat.

Borítókép: Egy teherautó, amely Jet A–1 repülőgép-üzemanyagot szállít egy szervizúton a Larnaca Nemzetközi Repülőtéren (Fotó: NurPhoto/AFP/Mateusz Wlodarczyk)

 

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