halálhősök nashvilleHayden Panettieresikoly

Szomorú részletek derültek ki Hayden Panettiere haláláról, sokan búcsúznak tőle

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Szívleállás miatt riasztották a mentőket a harminchat éves színésznőhöz vasárnap, a segélyhívás hangfelvétele túladagolásra utal, de halálának pontos okát egyelőre nem állapították meg, a boncolás hétfőn lesz. A Hősök és a Nashville egykori ragyogó gyermek- és felnőtt sztárjának halálhírét édesapja és képviselője is megerősítette. A színésznő élete az utóbbi években súlyos családi tragédiák és személyes küzdelmek kíséretében telt. Hayden Panettiere egy 11 éves kislányt hagyott hátra, aki 2014-ben született Volodimir Klicsko korábbi profi ökölvívóval való kapcsolatából.

Magyar Nemzet
2026. 08. 17. 21:49
Szívleállás miatt riasztották a mentőket Hayden Panettiere lakásához.
Fotó: AFP
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