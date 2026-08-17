Meghalt a Hősök és a Nashville gyönyörű sztárja, Hayden Panettiere
Gyászol a világ: tragikus hirtelenséggel, mindössze 36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere. A Hősök és a Nashville egykori ragyogó gyermek- és felnőtt sztárjának halálhírét édesapja és képviselője is megerősítette. A színésznő élete az utóbbi években súlyos családi tragédiák és személyes küzdelmek kíséretében telt.
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