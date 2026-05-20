A Hormuzi-szoros körüli patthelyzet olyan világgazdasági láncreakciókat indít el, amit unokáink is emlegetni fognak

Patthelyzet állt elő

Egy május 18-i értékelés szerint az iráni konfliktus nem érte el a kitűzött célokat: Irán rakétaképessége fennmaradt, továbbra is rendelkezik mintegy 440 kilogramm magas dúsítosstágú uránnal, és a rezsim megbuktatása sem történt meg. Danny Citrinowicz, az Izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének szakértője úgy értékelte, hogy

a háború nem hozott stratégiai eredményt.

A tárgyalásokban továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak. Washington húszéves urándúsítási moratóriumot és az uránkészletek átadását követeli, míg Teherán a támadások leállítását, biztonsági garanciákat, jóvátételt és a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának elismerését várja el. A Fehér Ház ezeket a feltételeket nem fogadja el.

Donald Trump néhány napos határidőt szabott Iránnak a megállapodásra, miközben azt állította, közel állt egy újabb támadás elrendeléséhez. J. D. Vance alelnök ugyanakkor előrelépésről beszélt, noha iráni részről megosztottság tapasztalható a tárgyalódelegációban. Egy pakisztáni közvetítő szerint mindkét fél folyamatosan módosítja álláspontját.

Közben az amerikai Szenátus 50–47 arányban, négy republikánus támogatásával elfogadta a War Powers Resolutiont (háborús hatáskörökről szóló határozat), amely korlátozná Trump katonai jogköreit. Az intézkedést többen a kongresszusi elégedetlenség jelének tekintik.

A Hormuzi-szoros lezárása szerteágazó gazdasági problémáknak nyitott ajtót

A Hormuzi-szoros lezárása jelentős globális gazdasági következményekkel járhat, mivel a konfliktus előtt a világ olajkereskedelmének mintegy 25 százaléka és a cseppfolyósítottföldgáz-forgalom 20 százaléka haladt át ezen az útvonalon.

A fennakadások miatt az ENSZ a 2026-os világgazdasági növekedési előrejelzését 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentette.

A válság a műtrágyapiacot is érinti: a globális szállítmányok hozzávetőleg egyharmada a szoroson keresztül halad, miközben a nitrogénalapú karbamid ára február óta mintegy 80 százalékkal emelkedett. Az ENSZ szerint emiatt akár további 45 millió ember kerülhet az éhínség közelébe.

A pénzpiacokon is érzékelhető a hatás: az indiai rúpia történelmi mélypontra gyengült, a kötvényhozamok pedig világszerte többéves csúcsra emelkedtek, ami a tartósan magas olajárak és a globális infláció miatti piaci aggodalmakat tükrözi.