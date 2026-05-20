vádlottnyíregyházasegítség

Az ablakból kiabáltak a fiatalok segítségért, mert a lakásban egy nyíregyházi férfi betárazott fegyvert szegezett nekik

Emberrablás miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a nyíregyházi férfival szemben, aki órákon keresztül bezárva tartott a lakásában fiatalokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 20. 14:30
illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sértettek hajnalban már haza szerettek volna menni, azonban a férfi meggyanúsította őket azzal, hogy kábítószert loptak tőle. Közölte velük, hogy addig nem engedi ki a lakásból őket, amíg a kábítószert vissza nem adják. 

A lőfegyvernek látszó légfegyverét is elővette, és azt a fiatalok előtt betárazta, majd a kanapéra ültette őket, és a zsebeiket kipakoltatta, a menekülésük megakadályozása érdekében pedig bezárta a bejárati ajtót. A két fiatal a nap folyamán többször próbált az ablakon át segítségért kiabálni, azonban azt csak délután hallották meg a járókelők, és értesítették a rendőrséget.

Egy hónappal korábban a vádlott szintén többedmagával tartózkodott a lakásán, amikor a kábítószertől bódult állapotba került. Őket is azzal gyanúsította meg, hogy elvették a kábítószerét és a pénzét, ezért a zsebeiket kipakoltatta. Amikor az egyik fiatal nő el akart menni a lakásból, a bejárati ajtót kulcsra zárta, és azt csak akkor nyitotta ki, amikor a nő kiabálni kezdett vele.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség az elkövetőt emberrablás minősített esetével és kábítószer-birtoklással vádolja, ellene fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás az indítványa.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu