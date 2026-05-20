Az ablakból kiabáltak a fiatalok segítségért, mert a lakásban egy nyíregyházi férfi betárazott fegyvert szegezett nekik

A sértettek hajnalban már haza szerettek volna menni, azonban a férfi meggyanúsította őket azzal, hogy kábítószert loptak tőle. Közölte velük, hogy addig nem engedi ki a lakásból őket, amíg a kábítószert vissza nem adják.

A lőfegyvernek látszó légfegyverét is elővette, és azt a fiatalok előtt betárazta, majd a kanapéra ültette őket, és a zsebeiket kipakoltatta, a menekülésük megakadályozása érdekében pedig bezárta a bejárati ajtót. A két fiatal a nap folyamán többször próbált az ablakon át segítségért kiabálni, azonban azt csak délután hallották meg a járókelők, és értesítették a rendőrséget.