Mint egy profi, úgy állította a falhoz a fiatalokat Isaszegen az álrendőr, de az igaziak egy szempillantás alatt rájöttek a turpisságra

Nem sokkal később jelent meg a helyszínen a 43 éves férfi, aki kabátját széthúzva egy „POLICE” feliratú nyakba akasztót mutatott fel, majd rendőrnek adta ki magát. A fiatalokat a falhoz állította, átvizsgálta ruházatukat, többüket megütötte és megrúgta, majd értesítette a hatóságokat azzal, hogy drogosokat fogott.

A helyszínre érkező egyenruhásoknak azonban hamar gyanús lett a történet. Az „intézkedő” férfi nem tudta igazolni magát, a nyakában lógó tokban pedig csak egy jelvényutánzat volt.