pest vármegyeiférfigödöllőfiatal

Mint egy profi, úgy állította a falhoz a fiatalokat Isaszegen az álrendőr, de az igaziak egy szempillantás alatt rájöttek a turpisságra

Videó a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 05. 20. 15:21
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügy előzménye, hogy három férfi a Keleti pályaudvarról Gödöllő felé tartó vonaton hangoskodott és zavarta az utasokat. A társaság Isaszegen szállt le, ahol csatlakozott hozzájuk egy negyedik férfi is. A hangoskodó utasokra egy polgárőr figyelt fel, aki értesítette társait, majd feltartóztatták a csoportot és hívták a segélyhívót.

Nem sokkal később jelent meg a helyszínen a 43 éves férfi, aki kabátját széthúzva egy „POLICE” feliratú nyakba akasztót mutatott fel, majd rendőrnek adta ki magát. A fiatalokat a falhoz állította, átvizsgálta ruházatukat, többüket megütötte és megrúgta, majd értesítette a hatóságokat azzal, hogy drogosokat fogott. 

A  helyszínre érkező egyenruhásoknak azonban hamar gyanús lett a történet. Az „intézkedő” férfi nem tudta igazolni magát, a nyakában lógó tokban pedig csak egy jelvényutánzat volt.

A nyomozók személyi szabadság megsértése miatt indítottak eljárást ellene, letartóztatását a bíróság elrendelte. A bejegyzésben hangsúlyozzák: a rendőri jelvény minden esetben egyedi jelvényszámmal van ellátva. Ha kétség merül fel egy intézkedő személy kilétével kapcsolatban, a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu