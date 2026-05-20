Az ügy előzménye, hogy három férfi a Keleti pályaudvarról Gödöllő felé tartó vonaton hangoskodott és zavarta az utasokat. A társaság Isaszegen szállt le, ahol csatlakozott hozzájuk egy negyedik férfi is. A hangoskodó utasokra egy polgárőr figyelt fel, aki értesítette társait, majd feltartóztatták a csoportot és hívták a segélyhívót.
Mint egy profi, úgy állította a falhoz a fiatalokat Isaszegen az álrendőr, de az igaziak egy szempillantás alatt rájöttek a turpisságra
Videó a cikkben.
További Belföld híreink
Nem sokkal később jelent meg a helyszínen a 43 éves férfi, aki kabátját széthúzva egy „POLICE” feliratú nyakba akasztót mutatott fel, majd rendőrnek adta ki magát. A fiatalokat a falhoz állította, átvizsgálta ruházatukat, többüket megütötte és megrúgta, majd értesítette a hatóságokat azzal, hogy drogosokat fogott.
A helyszínre érkező egyenruhásoknak azonban hamar gyanús lett a történet. Az „intézkedő” férfi nem tudta igazolni magát, a nyakában lógó tokban pedig csak egy jelvényutánzat volt.
További Belföld híreink
A nyomozók személyi szabadság megsértése miatt indítottak eljárást ellene, letartóztatását a bíróság elrendelte. A bejegyzésben hangsúlyozzák: a rendőri jelvény minden esetben egyedi jelvényszámmal van ellátva. Ha kétség merül fel egy intézkedő személy kilétével kapcsolatban, a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!