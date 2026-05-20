magyarország ügyészségeférfipénzcsalás

Rengeteg pénzt csalt ki az idős ismerősétől egy férfi, hogy szerencsejátékra költse

Minősített csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Dunakeszi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki közel 200 millió forintot csalt ki az idős sértettől – adta hírül az ügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 20. 13:03
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfi legtöbbször megszorult anyagi helyzetére hivatkozott a kölcsönkérések során, azonban később már különböző történetekkel állt elő. Kitalálta és előadta, hogy egy budapesti ingatlant megszerezhetne, ha az ingatlannal kapcsolatos tartozásokat kifizeti. A sértett megtévesztése érdekében hamis bírósági, adóhatósági, ügyvédi és végrehajtói iratokat készített, melyek alapján a hatóságoktól többmillió forintos összeget fog visszakapni.

Az együttérző és segíteni akaró sértettől 2023 októbere és 2024 februárja között a vádlott összesen közel 200 millió forintot csalt ki.

A csalásból befolyt pénzt a vádlott szerencsejátékokra, számítógépes játékok vásárlására és más kölcsönök, tartozások visszafizetésére fordította.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit minősített csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozta.

A képen az egyik szöveges üzenet látható, amelyben a sértettől pénzt próbál kicsalni az elkövető.

Fotó: Magyarország Ügyészsége
Fotó: Magyarország Ügyészsége

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu