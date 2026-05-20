Rengeteg pénzt csalt ki az idős ismerősétől egy férfi, hogy szerencsejátékra költse

A férfi legtöbbször megszorult anyagi helyzetére hivatkozott a kölcsönkérések során, azonban később már különböző történetekkel állt elő. Kitalálta és előadta, hogy egy budapesti ingatlant megszerezhetne, ha az ingatlannal kapcsolatos tartozásokat kifizeti. A sértett megtévesztése érdekében hamis bírósági, adóhatósági, ügyvédi és végrehajtói iratokat készített, melyek alapján a hatóságoktól többmillió forintos összeget fog visszakapni.

Az együttérző és segíteni akaró sértettől 2023 októbere és 2024 februárja között a vádlott összesen közel 200 millió forintot csalt ki.