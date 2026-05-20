Travel Teachers-botrány: így próbálhatják visszaszerezni a pénzüket a károsultak

Továbbra is rengeteg a nyitott kérdés a múlt héten kirobbant utazásiiroda-botrány ügyében, amelynek előzménye, hogy a hatóság hetekkel ezelőtt visszavonta a társaság működési engedélyét. A Travel Teachers károsultjai azóta is a pénzükre várnak. A lapunk által megkérdezett ügyvéd szerint az esetnél a tulajdonosok személyes felelőssége, sőt büntetőjogi következmények lehetősége is felmerül.

Gazsó Rita
2026. 05. 20. 13:01
Az olasz, török, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok szervezésével is gondok akadtak Forrás: Freepek
A szakértő arról is beszélt, hogy a teljes befizetett összegek visszaszerzésének esélye nagyban függ a társaság, illetve a tulajdonosok és vezetők vagyonától. 

Ha a társaságnak vagy a tulajdonosnak-ügyvezetőnek nincs kellő vagyona, akkor szinte lehetetlen, hogy a károsultak ezt az összeget teljes egészében visszakapják 

– hangsúlyozta.

Az ügyvéd szerint az ügyben büntetőjogi felelősség is felmerülhet, úgy látja, a jelenleg ismert adatok alapján mindenképpen indokolt a teljes körű nyomozás lefolytatása. „A feljelentésben említett sikkasztás bűncselekmény mellett álláspontunk szerint még a hűtlen kezelés bűncselekménye merülhet fel, mivel a társaság nem megfelelően kezelte az idegen vagyont” – közölte.

Komoly jogi akadályt jelenthet, ha külföldre helyezik át a székhelyüket

Az ügyvéd arra is kitért, hogy a magyar jog lehetőséget biztosít arra, hogy a károsultak közösen lépjenek fel az iroda ellen. Mint mondta, a társult per intézménye alapján legalább tíz felperes közösen is érvényesítheti az érdemben azonos követeléseit, ehhez azonban külön társult perlési szerződésre és bírósági engedélyre van szükség.

A Travel Teachers a működési engedély visszavonását követően azt tervezte, hogy Szlovákiába, Párkányba helyezi át a székhelyét, de az ügyvezető a napokban úgy nyilatkozott, hogy egy időre letett erről. Karkosák Balázs szerint ha ez bekövetkezik, az tovább nehezítheti a károsultak helyzetét és jogi szempontból is komoly akadályokat jelenthet.

Egyértelműen megnehezíti az igényérvényesítést, mivel a panaszokkal a szlovák hatóságokhoz lehet fordulni, és ezekre az eljárásokra, valamint az esetleges polgári jogi igényekre is a szlovák jog irányadó 

– reagált a felvetésre Karkosák Balázs. Hozzátette: magyar ügyvédek Szlovákiában nem járhatnak el, ezért ottani jogi képviselőt kell megbízniuk a károsultaknak.

Elég szigorúak a szabályok?

Az utazásszervezésre vonatkozó jelenlegi szabályozás kapcsán Karkosák Balázs úgy vélekedett: önmagában nem feltétlenül a jogszabályok szigorítására lenne szükség, azok álláspontjuk szerint kellően szigorúak, hanem azok hatékonyabb ellenőrzésére, ezzel lehetne érdemi változást elérni – emelte ki. Javaslatai szerint érdemes megfontolni

  • a kormányhivatal ellenőrzési jogköreinek bővítését, 
  • emellett a gyorsabb szankcionálás is megoldást jelenthetne, 
  • különösen annak biztosítása, hogy a vagyoni biztosíték valóban megfelelő fedezetet nyújtson a károsultak számára.

