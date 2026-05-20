Travel Teachers-botrány: így próbálhatják visszaszerezni a pénzüket a károsultak

A szakértő arról is beszélt, hogy a teljes befizetett összegek visszaszerzésének esélye nagyban függ a társaság, illetve a tulajdonosok és vezetők vagyonától.

Ha a társaságnak vagy a tulajdonosnak-ügyvezetőnek nincs kellő vagyona, akkor szinte lehetetlen, hogy a károsultak ezt az összeget teljes egészében visszakapják

– hangsúlyozta.

Az ügyvéd szerint az ügyben büntetőjogi felelősség is felmerülhet, úgy látja, a jelenleg ismert adatok alapján mindenképpen indokolt a teljes körű nyomozás lefolytatása. „A feljelentésben említett sikkasztás bűncselekmény mellett álláspontunk szerint még a hűtlen kezelés bűncselekménye merülhet fel, mivel a társaság nem megfelelően kezelte az idegen vagyont” – közölte.

Komoly jogi akadályt jelenthet, ha külföldre helyezik át a székhelyüket

Az ügyvéd arra is kitért, hogy a magyar jog lehetőséget biztosít arra, hogy a károsultak közösen lépjenek fel az iroda ellen. Mint mondta, a társult per intézménye alapján legalább tíz felperes közösen is érvényesítheti az érdemben azonos követeléseit, ehhez azonban külön társult perlési szerződésre és bírósági engedélyre van szükség.

A Travel Teachers a működési engedély visszavonását követően azt tervezte, hogy Szlovákiába, Párkányba helyezi át a székhelyét, de az ügyvezető a napokban úgy nyilatkozott, hogy egy időre letett erről. Karkosák Balázs szerint ha ez bekövetkezik, az tovább nehezítheti a károsultak helyzetét és jogi szempontból is komoly akadályokat jelenthet.

Egyértelműen megnehezíti az igényérvényesítést, mivel a panaszokkal a szlovák hatóságokhoz lehet fordulni, és ezekre az eljárásokra, valamint az esetleges polgári jogi igényekre is a szlovák jog irányadó

– reagált a felvetésre Karkosák Balázs. Hozzátette: magyar ügyvédek Szlovákiában nem járhatnak el, ezért ottani jogi képviselőt kell megbízniuk a károsultaknak.

Elég szigorúak a szabályok?

Az utazásszervezésre vonatkozó jelenlegi szabályozás kapcsán Karkosák Balázs úgy vélekedett: önmagában nem feltétlenül a jogszabályok szigorítására lenne szükség, azok álláspontjuk szerint kellően szigorúak, hanem azok hatékonyabb ellenőrzésére, ezzel lehetne érdemi változást elérni – emelte ki. Javaslatai szerint érdemes megfontolni