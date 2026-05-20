Azt mondta a nagymama, hogy nagyon megveri a sodrófával az unokáját, ha nem teszi azt az ágyban, amit mond

Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészsége egy nő ellen minősített szexuális erőszak bűntette miatt. Az elkövető fiú unokája sérelmére követett el szexuális erőszakot.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 20. 13:31
illusztráció
A vádlott 2024. májusában egy ágyban aludt a sértettel, akinek sérelmére szexuális cselekményt végzett. A fiú tiltakozott, de a vádlott azzal fenyegette meg, hogy 

ha ellenáll, nyújtófával megveri. 

A nagyapa a vádlottat tetten érte, rendőri intézkedést kért, és a rendőrség kiérkezéséig nem hagyta, hogy elhagyja a házat. A rendőrök a fiút visszavitték a gyermekvédelmi otthonba – részletezi az ügyészség.

Az esetet pár nappal megelőzően a vádlott szintén követett el szexuális erőszakot az unokája sérelmére, akkor is bántalmazással megfenyegetve.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
