Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP)
Moszkva: Irán nem akar atomfegyvert, de joga van a békés nukleáris energiához
Oroszország szerint Irán új vezetése is egyértelműen elkötelezett amellett, hogy az ország nem kíván nukleáris fegyverhez jutni. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: ez az álláspont nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi iráni vezetésre is jellemző volt.
