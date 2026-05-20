Az egyetemisták több mint 40 százaléka depressziós, a gyerekek már 11-12 évesen pornót néznek

Székely Levente a „behuzalozott” nemzedékről szóló korrajza bemutatja, a fiatalok 97 százaléka napi internethasználó, és 43 százalékuk állandóan online van. Guld Ádám pedig az úgynevezett „TikTok-hadviselés” jelenségén keresztül mutatja be, hogyan válnak a Z generációs influenszerek az orosz–ukrán háború elsődleges hírforrásaivá a fiatalok körében, elmosva a határt az objektív tájékoztatás és a szubjektív élménymegosztás között.

A kötet szerkesztője, Nyakas Levente arra is kitér, hogy amíg a fizikai adathordozón, például DVD-n érkező filmekre a fogadó ország szigorú gyermekvédelmi szabályai vonatkoznak, a streamingszolgáltatásoknál a származási ország elve érvényesül, ami gyakran alacsonyabb védelmi szintet határoz meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)