Putyin ultimátuma: kinek zárja el Oroszország a gázcsapot Európában?

A diplomata szerint több európai ország nyilvánosan az orosz energiaimport ellen foglal állást, ugyanakkor a háttérben továbbra is vásárolna orosz gázt.
Úgy fogalmazott:
az orosz kormány mérlegelheti, hogy megtagadja a szállításokat azoktól az államoktól, amelyek politikailag elutasítják Oroszországot, miközben gazdasági okokból továbbra is igényt tartanának az orosz energiahordozókra. Hozzátette: az ilyen kérdésekről minden esetben külön döntenek majd.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!