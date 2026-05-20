Putyin ultimátuma: kinek zárja el Oroszország a gázcsapot Európában?

Oroszország saját érdekei alapján dönthet arról a jövőben, mely európai országoknak szállít földgázt – erről beszélt az orosz külügyminisztérium egyik vezető diplomatája. Moszkva szerint több európai állam nyilvánosan elutasítja az orosz energiahordozókat, a háttérben azonban továbbra is igényt tartana az orosz gázra. Az ügy újabb feszültséget okozhat az Európai Unió és Oroszország között az energiaellátás kérdésében.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 13:27
Gázszállítás – illusztráció (Fotó: AFP)
A diplomata szerint több európai ország nyilvánosan az orosz energiaimport ellen foglal állást, ugyanakkor a háttérben továbbra is vásárolna orosz gázt. 

Úgy fogalmazott: 

az orosz kormány mérlegelheti, hogy megtagadja a szállításokat azoktól az államoktól, amelyek politikailag elutasítják Oroszországot, miközben gazdasági okokból továbbra is igényt tartanának az orosz energiahordozókra. Hozzátette: az ilyen kérdésekről minden esetben külön döntenek majd.

Vlagyimir Putyin korábban arról beszélt, hogy Oroszország számára előnyös lehet az európai gázszállítások mielőbbi leállítása, mivel az európai országok már most is az orosz energiahordozókról való leválást készítik elő. 

Az orosz elnök ezért arra utasította a kormányt, hogy vizsgálja meg az export átirányításának lehetőségeit más, ígéretes piacok felé.

Alexander Novak miniszterelnök-helyettes azt mondta: Moszkva kész földgázt szállítani azoknak a baráti országoknak, amelyek hosszú távú és konstruktív együttműködésre törekednek Oroszországgal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
