Robert FicoEurópaAmerikaorosz gázimport

Fico: Európa helyett Amerika nyer az orosz gáz kivezetésén

Miközben Brüsszel az orosz energiahordozók teljes kivezetésére készül, Robert Fico szerint valójában az amerikai cégek járhatnak a legjobban az európai döntésekkel. „Tényleg ennyire idióták vagyunk?” – tette fel a szlovák miniszterelnök a kérdést.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 11:29
Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke (Fotó: AFP) Fotó: MARTIN BERTRAND
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételen Fico arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében 2027-től megszűnhet az orosz gázimport lehetősége. Közölte: Szlovákia keresetet nyújtott be a döntés ellen, mert álláspontjuk szerint az energiaforrások diverzifikációja mellett sem lenne szabad teljesen kizárni az orosz olaj és földgáz importját.

Az Európai Unió döntése alapján 2027-ben véget ér a gázszállítás. Mi keresetet nyújtottunk be ez ellen

 – fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Fico szerint az ügy mögött komoly gazdasági érdekek húzódnak meg. Elmondása alapján egy közelmúltbeli találkozón arról tájékoztatták őket, hogy amerikai vállalatok jelentős érdeklődést mutatnak az európai tranzitinfrastruktúrák iránt.

A szlovák kormányfő úgy látja, hogy az orosz energiahordozók európai kiszorítása elsősorban az Egyesült Államoknak hozhat gazdasági előnyt.

@cgtneurope Speaking in Bratislava, Robert Fico warned that cutting off Russian energy would simply hand profit margins to American suppliers — at Europe's expense. "The Russians will supply the Americans with gas and oil at standard prices, and the Americans will sell it to us with an American high-margin surcharge. Are we such idiots already?" he said. #Slovakia #Fico #EuropeanUnion #RussianGas #Energy #REPowerEU #Europe #WorldNews #Geopolitics #BreakingNews ♬ original sound - CGTN Europe

Az oroszok standard áron fogják ellátni az amerikaiakat gázzal és olajjal, az amerikaiak pedig magas amerikai haszonkulccsal adják majd tovább nekünk. Tényleg ennyire idióták vagyunk?

 – fogalmazott Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök kijelentésére Hortay Olivér is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu