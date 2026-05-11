Fico: Európa helyett Amerika nyer az orosz gáz kivezetésén

A felvételen Fico arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében 2027-től megszűnhet az orosz gázimport lehetősége. Közölte: Szlovákia keresetet nyújtott be a döntés ellen, mert álláspontjuk szerint az energiaforrások diverzifikációja mellett sem lenne szabad teljesen kizárni az orosz olaj és földgáz importját.

Az Európai Unió döntése alapján 2027-ben véget ér a gázszállítás. Mi keresetet nyújtottunk be ez ellen

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Fico szerint az ügy mögött komoly gazdasági érdekek húzódnak meg. Elmondása alapján egy közelmúltbeli találkozón arról tájékoztatták őket, hogy amerikai vállalatok jelentős érdeklődést mutatnak az európai tranzitinfrastruktúrák iránt.

A szlovák kormányfő úgy látja, hogy az orosz energiahordozók európai kiszorítása elsősorban az Egyesült Államoknak hozhat gazdasági előnyt.