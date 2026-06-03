SzerbiaBombariadóiskola

Több tucat iskolát ürítettek ki bombafenyegetés miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Bombafenyegetések miatt több tucat szerbiai iskolát kellett kiüríteni szerdán, az érintett intézmények között vajdasági iskolák is vannak. A diákokat és a tanárokat azonnal evakuálták, miközben a rendőrség megkezdte az épületek átvizsgálását. Egyelőre nem tudni, ki áll a fenyegető e-mailek mögött, a hatóságok több városban is vizsgálják az ügyet. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy szabadkai oktatási intézményekben is bombariadó van.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 13:00
Belgrád, általános iskola (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az N1 és a 192.rs beszámolói szerint 

Belgrádban, Újvidéken, Leszkovacon és Nagybecskerek térségében is több iskola kapott fenyegető üzenetet.

A hatóságok minden esetben azonnal intézkedtek, a diákokat biztonságba helyezték, miközben a rendőrség és a szakemberek átvizsgálták az érintett intézményeket.

Belgrádban több általános iskola is érintett volt. Több helyen a vizsgálatok befejezése után a tanulók visszatérhettek az órákra.

Bombafenyegetést kapott az egyik újvidéki iskola is. Az intézmény vezetése a kiürítést követően arra kérte a szülőket, hogy vigyék haza gyermekeiket, amíg a hatóságok elvégzik a szükséges ellenőrzéseket.

A leszkovaci rendőrség közlése szerint a Jablanicai körzetben legalább 24 általános iskola kapott fenyegető e-mailt. A hatóságok jelezték, hogy az érintett intézmények száma tovább emelkedhet, mivel nem minden iskola ellenőrizte még a levelezését.

A vajdasági magyar települések sem maradtak ki az incidensből. Bombariadó volt a bácskertesi József Attila Általános Iskolában is. Az intézmény igazgatója, Csíkos Sándor elmondta, hogy az elmúlt években több alkalommal is előfordult hasonló eset. A kupuszinai József Attila Általános Iskola és más környékbeli intézmények korábban is kaptak fenyegető e-maileket, amelyek minden alkalommal alaptalannak bizonyultak.

Az igazgató tájékoztatása szerint ezúttal is a szokásos biztonsági protokoll lépett életbe: a rendőrség kiürítette az épületet, majd megkezdte az átvizsgálást. Hozzátette, hogy a diákok jelenleg a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben készülnek az évzáró műsorra – számolt be a Pannon RTV. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy szabadkai oktatási intézményekben is bombariadó van.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a fenyegetések eredetéről, az érintett iskolákban továbbra is vizsgálat folyik.

 

Borítókép: Belgrád, általános iskola (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu