Több tucat iskolát ürítettek ki bombafenyegetés miatt

Az N1 és a 192.rs beszámolói szerint

Belgrádban, Újvidéken, Leszkovacon és Nagybecskerek térségében is több iskola kapott fenyegető üzenetet.

A hatóságok minden esetben azonnal intézkedtek, a diákokat biztonságba helyezték, miközben a rendőrség és a szakemberek átvizsgálták az érintett intézményeket.

Belgrádban több általános iskola is érintett volt. Több helyen a vizsgálatok befejezése után a tanulók visszatérhettek az órákra.