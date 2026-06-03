Több tucat iskolát ürítettek ki bombafenyegetés miatt

A vajdasági magyar települések sem maradtak ki az incidensből. Bombariadó volt a bácskertesi József Attila Általános Iskolában is. Az intézmény igazgatója, Csíkos Sándor elmondta, hogy az elmúlt években több alkalommal is előfordult hasonló eset. A kupuszinai József Attila Általános Iskola és más környékbeli intézmények korábban is kaptak fenyegető e-maileket, amelyek minden alkalommal alaptalannak bizonyultak.
Az igazgató tájékoztatása szerint ezúttal is a szokásos biztonsági protokoll lépett életbe: a rendőrség kiürítette az épületet, majd megkezdte az átvizsgálást. Hozzátette, hogy a diákok jelenleg a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben készülnek az évzáró műsorra – számolt be a Pannon RTV. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy szabadkai oktatási intézményekben is bombariadó van.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a fenyegetések eredetéről, az érintett iskolákban továbbra is vizsgálat folyik.
Borítókép: Belgrád, általános iskola (Fotó: AFP)
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