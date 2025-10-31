Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában – közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.
Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában
Próbálják gyorsan megoldani az ügyet.
A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.
A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet – olvasható a közleményben.
Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.
