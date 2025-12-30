Székely Zója nagy árat fizet azért, mert ellenszegült a szövetségi kapitánynak

Mozgalmas, ugyanakkor kifejezetten hullámzó évet tudhat maga mögött a magyar női tornaválogatott – értékelte a 2025-ös esztendőt Draskóczy Imre szövetségi kapitány. Bár nem olimpiai év volt, a szakember szerint a szezon mégis meghatározó tanulságokat hozott, elsősorban a sérülések és a kényszerű újratervezések miatt, de előrelépés is történt több tornász esetében. Amint a Magyar Tornaszövetség a hírlevelében emlékeztet rá, az év első fele kifejezetten biztatóan alakult: Czifra Bettina Lili Európa-bajnoki ezüstérme felemás korláton nemcsak az eredmény miatt volt kiemelkedő, hanem azért is, mert komoly szakmai visszaigazolást adott a hosszabb ideje épített gyakorlatról. A kapitány szerint Czifra gyakorlata minőségi ugrást jelentett, nem pusztán tizedekben mérhető fejlődést, hanem valódi nemzetközi szintű előrelépést.

Az ezüstérmes Czifra Bettina Lili , a győztes belga Nina Derwael és a román Ana Barbosu a lipcsei Eb-n a felemás korlát döntőjének eredményhirdetésén ( Fotó: Clemens Bilan/MTI/EPA)

A reményekkel teli időszakot azonban hamar megtörte a sérüléshullám. A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia elhúzódó rehabilitációja miatt nem tudott visszatérni arra a szintre, amit a szakmai stáb és ő maga is elvárt volna. Az Eb-bronzérmes Bácskay Csenge – bár nem itthon, hanem az Egyesült Államokban készül – szintén kulcsszereplő lett volna, ám tavasszal könyöksérülése miatt az egész évet ki kellett hagynia. Czifra Lili esetében pedig a világbajnokságig tartó bizonytalan állapot végül újabb korrekciós műtétet tett szükségessé a vb-t követően, így rá a kapitány 2026 első felében csak részben számíthat majd.

Székely Zója kockáztatott, sajnos sérülés lett a vége

Az Eb-ezüstérmes Székely Zója pályája érdekes ívet rajzolt le 2025-ben: az Európa-bajnokságon kisebb kiinduló gyakorlattal korláton fináléba jutott, de a vb-re összeállt a 6,3-ból induló gyakorlata, amelyről beigazolódott, hogy megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Sajnos az őszi, jakartai világbajnokságon az összetett döntőben ugrás közben megsérült, azt a versenyt fel is kellett adnia. De a nagy baj másnap történt. Draskóczy hangsúlyozza: a döntés, hogy a versenyző a szerenkénti fináléban rajthoz állt és vállalta a bonyolultabb leugrást, óriási bátorságról tanúskodott, ugyanakkor hosszabb távon komoly árat kell érte fizetnie. 2026 első félében biztosan nem tud rá számítani a válogatott. Székely Zója novemberben esett át térdműtéten.