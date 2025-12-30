Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

székely zójaczifra bettina lilikovács zsófiadraskóczy imretornasérülésbácskay csenge

Székely Zója nagy árat fizet azért, mert ellenszegült a szövetségi kapitánynak

„Hullámvasút sikerekkel és sérülésekkel – így zárta 2025-öt a magyar női torna” – ezzel a felütéssel von mérleget a Magyar Tornaszövetség a női szakágról. Draskóczy Imre szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy az Eb-ezüstérmes Székely Zója nagy árat fizet azért, mert a világbajnokságon nem tartotta magát a megbeszéltekhez, súlyos sérülést szenvedett, és 2026 első félében biztosan nem számíthat rá a válogatott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 12:49
Székely Zója (FTC) a tornászok szerenkénti országos bajnokságán a budapesti Központi Tornacsarnokban 2025. április 27-én Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mozgalmas, ugyanakkor kifejezetten hullámzó évet tudhat maga mögött a magyar női tornaválogatott – értékelte a 2025-ös esztendőt Draskóczy Imre szövetségi kapitány. Bár nem olimpiai év volt, a szakember szerint a szezon mégis meghatározó tanulságokat hozott, elsősorban a sérülések és a kényszerű újratervezések miatt, de előrelépés is történt több tornász esetében. Amint a Magyar Tornaszövetség a hírlevelében emlékeztet rá, az év első fele kifejezetten biztatóan alakult: Czifra Bettina Lili Európa-bajnoki ezüstérme felemás korláton nemcsak az eredmény miatt volt kiemelkedő, hanem azért is, mert komoly szakmai visszaigazolást adott a hosszabb ideje épített gyakorlatról. A kapitány szerint Czifra gyakorlata minőségi ugrást jelentett, nem pusztán tizedekben mérhető fejlődést, hanem valódi nemzetközi szintű előrelépést.

Lipcse, 2025. május 31. Az ezüstérmes Czifra Bettina Lili, az aranyérmes belga Nina Derwael és a román Ana Barbosu (b-j) a tornászok lipcsei Európa-bajnoksága női egyéni felemáskorlátjának eredményhirdetésén 2025. május 30-án. MTI/EPA/Clemens Bilan
Az ezüstérmes Czifra Bettina Lili, a győztes belga Nina Derwael és a román Ana Barbosu a lipcsei Eb-n a felemás korlát döntőjének eredményhirdetésén (Fotó: Clemens Bilan/MTI/EPA)

A reményekkel teli időszakot azonban hamar megtörte a sérüléshullám. A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia elhúzódó rehabilitációja miatt nem tudott visszatérni arra a szintre, amit a szakmai stáb és ő maga is elvárt volna. Az Eb-bronzérmes Bácskay Csenge – bár nem itthon, hanem az Egyesült Államokban készül – szintén kulcsszereplő lett volna, ám tavasszal könyöksérülése miatt az egész évet ki kellett hagynia. Czifra Lili esetében pedig a világbajnokságig tartó bizonytalan állapot végül újabb korrekciós műtétet tett szükségessé a vb-t követően, így rá a kapitány 2026 első felében csak részben számíthat majd.

Székely Zója kockáztatott, sajnos sérülés lett a vége

Az Eb-ezüstérmes Székely Zója pályája érdekes ívet rajzolt le 2025-ben: az Európa-bajnokságon kisebb kiinduló gyakorlattal korláton fináléba jutott, de a vb-re összeállt a 6,3-ból induló gyakorlata, amelyről beigazolódott, hogy megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Sajnos az őszi, jakartai világbajnokságon az összetett döntőben ugrás közben megsérült, azt a versenyt fel is kellett adnia. De a nagy baj másnap történt. Draskóczy hangsúlyozza: a döntés, hogy a versenyző a szerenkénti fináléban rajthoz állt és vállalta a bonyolultabb leugrást, óriási bátorságról tanúskodott, ugyanakkor hosszabb távon komoly árat kell érte fizetnie. 2026 első félében biztosan nem tud rá számítani a válogatott. Székely Zója novemberben esett át térdműtéten. 

Jakarta, 2025. október 24. A megsérült Székely Zóját felsegítik a szőnyegről felemáskorlát-gyakorlata közben a jakartai torna-világbajnokság női szerenkénti döntőjében 2025. október 24-én. MTI/EPA/Mast Irham
Székely Zója számára rossz véget ért a jakartai világbajnokság (Fotó: Mast Irham / MTI/EPA)

A történtekről a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója, az olimpiai bajnok Berki Krisztián korábban a következőket mondta:

– Zójánál volt egy elsődleges megbeszélés. Eleve egy nappal előtte sérült meg a térde, aztán másnap már oda kellett állni a szerhez, és tényleg nagyon becsülendő az, amit ő véghez vitt a felemáskorláton. Ezzel együtt benne van az is, hogy nem követte az edzői utasítást, aminek köszönhető ez a nagyobb sérülés. Főleg ezért érzem azt: nem volt jó döntés a részéről. 

Felnőtt versenyzőről van szó, nyilván saját döntésekkel rendelkezünk – én is követtem el hibákat versenyzői pályafutásom alatt –, de az edző utasítását követni kell.

Draskóczy Imre szerint a női válogatottból az egyetlen igazán kiegyensúlyozott teljesítményt 2025-ben Mayer Gréta nyújtotta, aki mind az Európa-bajnokságon, mind a világbajnokságon hozta az elvárt szintet egyéni összetettben, és stabil pontja volt a válogatottnak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu