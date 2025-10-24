világbajnokságtornasérülésSzékely Zója

Rémisztő összecsuklás a világbajnokságon, a sérülten versenyző magyar megtagadta az edzői utasítást

Székely Zója a 8. helyen végzett felemás korláton a tornászok világbajnokságán azok után, hogy egy nappal korábban sérülés miatt feladni kényszerült az egyéni összetett döntőjét. A mindkét térdében csontzúzódást szenvedett magyar versenyző ennek ellenére rajthoz állt, de az edzői utasítást megszegve mégis az eredeti leugrást választotta. A fegyelmezetlenségért nagy árat fizetett, a leérkezésnél összecsuklott, s lehet súlyosbodott az állapota. Székely Zója bízik a mielőbbi felépülésében.

Székely Zója Jakarta, 2025. október 24. Székely Zója sérülten fekszik a szőnyegen felemáskorlát-gyakorlata közben a jakartai torna-világbajnokság női szerenkénti döntőjében 2025. október 24-én. MTI/AP/Dita Alangkara
Székely Zója sérülten fekszik a szőnyegen felemáskorlát-gyakorlata után Fotó: Dita Alangkara Forrás: MTI/AP
Székely Zója ugrás közben megsérült, mindkét térdében csontzúzódás szenvedett október 23-án a tornászok jakartai torna-világbajnokságán, így nem tudta befejezni a finálét egyéni összetettben. Ehhez képest ott volt a felemáskorlát pénteki döntőjében.

Székely Zója
Székely Zóját ölben kellett levinni a gyakorlata után Fotó: Mast Irham / MTI/EPA

Székely Zója bevállalta

Szépen megcsinálta a gyakorlatát a 22 éves magyar tornász felemás korláton, s összességében az előkelő 8. helyen végzett a világbajnokságon, gyakorlatára 12,433 pontot kapott. Nagy dolog ez azok után, hogy a párizsi olimpiára beugró tartalékként eljutott versenyző néhány napja még annak is örült, hogy felnőtt vb-n először jutott be egyáltalán döntőbe. Azonban a kényszerűségből a harmadik szám után feladott egyéni összetettet követő napon váratlanul újra rajthoz állt. Csakhogy a leugrása nem sikerült rosszul fogott talajt, gyakorlatilag összecsuklott. 

– Székely Zója sérülten vállalta a döntőt, miután az egyéni összetett fináléban mindkét térdében csontzúzódást szenvedett. 

Az edzővel egyeztetve, a cél egy leépített gyakorlat bemutatása volt, ám Székely a szeren úgy döntött, hogy az eredeti leugrásával fejezi be, az érkezésbe sajnos nem is tudott beleállni

 – olvasható a Magyar Torna Szövetség hivatalos oldalán, hogy a sportoló megszegte az edzői utasítást.

Versenyezni akart

Utólag elnézve a történéseket, több mint kockázatosnak tűnt az újbóli próbálkozása. Nem a mi tisztünk eldönteni, hogy hősiesen helytállt vagy felelőtlenül hősködöt a fiatal magyar tornász. Az Európa-bajnoki ezüstérmes sportolót nyilván hajtotta a bizonyítási vágy, elmondása alapján úgy tűnik, nem történt komolyabb baja.

Örülök, hogy a körülmények ellenére oda tudtam érni a fináléra. Csütörtök este későn még az MRI-gépben feküdtem egy jakartai kórházban. A lábam most is fáj, de bízom benne, hogy minél hamarabb rendbe jön

 – nyilatkozta Székely Zója.

Remélhetőleg mielőbb rendbe jön, s az edzői sem orrolnak meg rá!

Székely Zója
Székely Zója (középen) klubedzői, Gondos-arató Orsolya és Osztie Géza társaságában Fotó: Facebook/Székely Zója

 

