A húsz legjobb film 2025-ből – 2. rész: egy csinos ügyvédnőt, egy öreg pilótát és pár vérszívó-gengsztert néztünk a legszívesebben

10. Jacques Audiard: Emilia Pérez

KRITIKA – „Emilia is szeretne jobb lenni, de ebben egyrészt akadályozza a hihetetlen méretűre felfújt hübrisze, ami elhiteti vele, hogy dacolhat a természettel, és képes mindent és mindenkit a saját kénye-kedve szerint irányítani, másrészt az alapvető agresszív természete, amit női testbe bújva sem tud levetkőzni. A filmet elmarasztaló nézői vélemények érthetők, de morbid témafelvetése ellenére meglepő mód az Emilia Pérez sokkal konzervatívabb film, mint amilyennek elsőre tűnik. Így sem könnyű végignézni, mert rendkívül sötét világot ábrázol, korrupcióval, nyomorral, szenvtelen gyilkosságokkal, magánnyal és kiúttalansággal, de ebben a sötétségben – Gascón folyton ismételgetett szlogenjével élve – a végén ott pislákol a fény, amitől már-már egészen fennkölt az üzenete is.”

Zoë Saldana idén megérdemelten kapott Oscar-díjat a filmben nyújtott alakításáért Forrás: TMDb

9. David Freyne: Örökké veled?

KRITIKA – „Joan (Elisabeth Olsen) ugyanis a Mindörökké veled?-ben azzal a lehetetlen kérdéssel találja szembe magát, hogy a halála után döntenie kell élete két nagy szerelme között. [...] A Mindörökké veled?-ben nem is annyira a két archetípus közötti választás az izgalmas, mint inkább az, ahogy megversenyezteti egymással a jelent a múlt pátoszával, a valóságot az ideákkal és a vágyakkal, ami a mai tömegmédia világában sajnos aktuálisabb, mint valaha reméltük volna. Merhetünk-e többet, szebbet álmodni? Egyáltalán jól mérjük-e fel ezeket a reményeket?”

A szerelmi háromszögek mindig izgalmasak, mivel ugyanarról a kérdésről szólnak: hogyan fogok dönteni? Forrás: TMDb

8. Jared Bush & Byron Howard: Zootropolis 2.

KRITIKA – „Nagyvárosi krimi helyett a folytatás sokkal inkább a kalandfilmek paneljeire épít, a műfajtól ma már megszokott rengeteg popkulturális utalással: A bárányok hallgatnaktól a L’ecsón és James Bondon keresztül a Ragyogásig, miközben a háttérben olyan márkákra lehetünk figyelmesek, mint a Zoogle, az EweTube vagy a Huzuzoo. A látványos külcsín mellé a film ezúttal is szolgál megszívlelendő tanulságokkal, melyek közül egy konzervatív nézőnek különösen szimpatikus üzenet lehet, hogy épp a legújabb Disney-produkció hirdeti fennhangon, hogy a másság létező attribútum, amivel együtt kell élni, de a sokszínűségben való feloldódás helyett a hősök nem megváltoztatni, hanem áthidalni igyekeznek ezt.”