Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Az erdélyi Mezőség lelke költözik Törökbálintra

„Vagyok egyedül a Jóistennel” – címmel nyílik különleges néprajzi kiállítás a Törökbálinti Falumúzeumban március 21-én, szombaton 16 órakor. Az esemény nem csupán egy tárlatnyitó, hanem tisztelgés a magyar néprajztudomány óriása előtt: a tárlat a Kallós 100 emlékév programsorozatához csatlakozva idézi meg Kallós Zoltán szellemiségét és a mezőségi magyarság megmaradásának zálogát, az élő hagyományt.

Balázs D. Attila
2026. 03. 18. 20:30
Erdély, Mezőkeszü. Mezőség Forrás: MN
Az ódon törökbálinti falak közé ezúttal Erdély szívéből, a piciny Kolozs megyei Mezőkeszüből érkezik a fény. Horváth Erzsébet, vagy ahogy mindenki ismeri, „Kicsi” Erzsi néni hozza el életművét. (Elmondása alapján a „Kicsi” és egyéb ragadványnevekre azért van szükség, mert náluk úgy van arrafelé, hogy a fél falu Horváth, s a másik fele Tóbiás.) Az ő sorsa és gyűjtőszenvedélye elválaszthatatlan a XX. század egyik legnagyobb magyar néprajzkutatójától, Kallós Zoltántól. Erzsi néni még fiatal lány volt, amikor a Mezőség falvaiban feltűnt a „kötött szvetteres ember”, aki hatalmas tarisznyájával nemcsak dalokat és tárgyakat gyűjtött, hanem hitet és tartást is adott a közösségeknek.

Kiállítás
Kiállítás Törökbálinton Mezőség kincseiről Fotó: MN

A kiállítás gerincét Erzsi néni azon kincsei alkotják, amelyeket saját kezűleg készített, vagy amelyeket a keszüiek hagytak rá az évtizedek során. A történet ott vált sorsfordítóvá, amikor az asszony felismerte: ha „Zoli bácsinak” minden régi rongy és kopott tányér érték, akkor az az ő saját jussuk, amit kötelességük megőrizni. Kallós Zoltán nemcsak tanítványává fogadta, hanem mentorálta is Erzsi nénit, aki saját pajtájában rendezett be néprajzi múzeumot.

A megnyitó ünnepélyességét emeli, hogy a „Kallós 100” emlékév keretében a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány szakmai támogatásával valósul meg a tárlat, amelyen a Kossuth-díjas, és a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett ének- és mesemondó, Berecz András lép a közönség elé, hogy megnyissa a kiállítást.

A délután folyamán felcsendülnek mezőségi dallamok is: Horváth Erzsébet „Kicsi” mellett énekel majd dalostársa, Horváth Erzsébet „Csurkuly” is, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a hagyomány nem múzeumi vitrinbe való tárgy, hanem a mindennapok lélegzetvétele. A rendezvényhez csatlakozik a Törökbálinti Hagyományőrző Néptánccsoport, a talpalávalót pedig Nick Brigitta és barátainak zenekara húzza majd.

A 2026. április 24-ig látogatható tárlat mindenki számára ingyenes. 

Nyitvatartás: péntek, szombat, vasárnap 14:00-18:00 óráig, illetve előzetes, telefonos (06 20 - 293 7584) bejelentkezés alapján.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

