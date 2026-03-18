Az erdélyi Mezőség lelke költözik Törökbálintra

Az ódon törökbálinti falak közé ezúttal Erdély szívéből, a piciny Kolozs megyei Mezőkeszüből érkezik a fény. Horváth Erzsébet, vagy ahogy mindenki ismeri, „Kicsi” Erzsi néni hozza el életművét. (Elmondása alapján a „Kicsi” és egyéb ragadványnevekre azért van szükség, mert náluk úgy van arrafelé, hogy a fél falu Horváth, s a másik fele Tóbiás.) Az ő sorsa és gyűjtőszenvedélye elválaszthatatlan a XX. század egyik legnagyobb magyar néprajzkutatójától, Kallós Zoltántól. Erzsi néni még fiatal lány volt, amikor a Mezőség falvaiban feltűnt a „kötött szvetteres ember”, aki hatalmas tarisznyájával nemcsak dalokat és tárgyakat gyűjtött, hanem hitet és tartást is adott a közösségeknek.

Kiállítás Törökbálinton Mezőség kincseiről Fotó: MN

A kiállítás gerincét Erzsi néni azon kincsei alkotják, amelyeket saját kezűleg készített, vagy amelyeket a keszüiek hagytak rá az évtizedek során. A történet ott vált sorsfordítóvá, amikor az asszony felismerte: ha „Zoli bácsinak” minden régi rongy és kopott tányér érték, akkor az az ő saját jussuk, amit kötelességük megőrizni. Kallós Zoltán nemcsak tanítványává fogadta, hanem mentorálta is Erzsi nénit, aki saját pajtájában rendezett be néprajzi múzeumot.

A megnyitó ünnepélyességét emeli, hogy a „Kallós 100” emlékév keretében a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány szakmai támogatásával valósul meg a tárlat, amelyen a Kossuth-díjas, és a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett ének- és mesemondó, Berecz András lép a közönség elé, hogy megnyissa a kiállítást.

A délután folyamán felcsendülnek mezőségi dallamok is: Horváth Erzsébet „Kicsi” mellett énekel majd dalostársa, Horváth Erzsébet „Csurkuly” is, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a hagyomány nem múzeumi vitrinbe való tárgy, hanem a mindennapok lélegzetvétele. A rendezvényhez csatlakozik a Törökbálinti Hagyományőrző Néptánccsoport, a talpalávalót pedig Nick Brigitta és barátainak zenekara húzza majd.