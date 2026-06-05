A képernyő előtt gyűlölködtek, most 20 év börtön vár rájuk

A 19 éves Sedarat egy ismert iráni–amerikai költő, Roger Sedarat fia, ügyvédjei szerint elfogadhatatlan dolgokat mondott azoknak az embereknek, akikkel online kapcsolatba került és fantáziált arról, mit kellene szerinte tenni. Védői ugyanakkor kiemelték, hogy a fiatal valójában nem követett el erőszakos cselekményt, és nem állt szándékában egy konkrét személyt vagy embercsoportot bántani. A bírósági iratok szerint soha nem beszélt ténylegesen terrorista szervezet tagjaival, és nem vásárolt repülőjegyet a Közel-Keletre sem. Ügyvédei szerint a legsúlyosabb dolog, amit tett, hogy pénzt adott egy barátjának egy Törökországba szóló repülőjegy megvásárlásához.

Milo tevékenysége az interneten zajlott – nagyszájú, elítélendő kijelentéseket tett online, amelyekről ma már tudja, hogy teljesen elfogadhatatlanok voltak

– olvasható a dokumentumokban. Sedarat letartóztatása óta egy szövetségi fogdában, az elkülönített részlegen, magánzárkában van elhelyezve, és naponta csak egy órára hagyhatja el a celláját. A fiatal azt kéri a bírótól, hogy helyezzék át házi őrizetbe. A védői által javasolt feltételek részeként nem használhatna közösségi médiás platformokat.