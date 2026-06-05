ISISterrorszervezetradikalizálódásIszlám Állam

A képernyő előtt gyűlölködtek, most 20 év börtön vár rájuk

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Két New Jersey-i fiatal hamarosan bíróság elé áll, miután az online térben teljesen beszippantotta őket az Iszlám Állam propagandája. Védőik szerint a háborús online tartalmak miatt léptek a radikalizáció útjára, ami csak virtuális fenyegetőzésben merült ki, azonban most évtizedes börtönbüntetéssel kell szembenézniük.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 22:22
Az interneten radikalizálódott két fiatal, tettlegességig nem fajultak, ennek ellenére hosszú időre börtönbe kerülhetnek Forrás: AFP
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A 19 éves Sedarat egy ismert iráni–amerikai költő, Roger Sedarat fia, ügyvédjei szerint elfogadhatatlan dolgokat mondott azoknak az embereknek, akikkel online kapcsolatba került és fantáziált arról, mit kellene szerinte tenni. Védői ugyanakkor kiemelték, hogy a fiatal valójában nem követett el erőszakos cselekményt, és nem állt szándékában egy konkrét személyt vagy embercsoportot bántani. A bírósági iratok szerint soha nem beszélt ténylegesen terrorista szervezet tagjaival, és nem vásárolt repülőjegyet a Közel-Keletre sem. Ügyvédei szerint a legsúlyosabb dolog, amit tett, hogy pénzt adott egy barátjának egy Törökországba szóló repülőjegy megvásárlásához.

Milo tevékenysége az interneten zajlott – nagyszájú, elítélendő kijelentéseket tett online, amelyekről ma már tudja, hogy teljesen elfogadhatatlanok voltak

 – olvasható a dokumentumokban. Sedarat letartóztatása óta egy szövetségi fogdában, az elkülönített részlegen, magánzárkában van elhelyezve, és naponta csak egy órára hagyhatja el a celláját. A fiatal azt kéri a bírótól, hogy helyezzék át házi őrizetbe. A védői által javasolt feltételek részeként nem használhatna közösségi médiás platformokat. 

A férfi várhatóan bűnösnek vallja magát a külföldi terrorszervezet támogatásával kapcsolatos információk eltitkolására vonatkozó vádpontban. Az általa elismerni tervezett bűncselekményért legfeljebb 20 év börtönbüntetés szabható ki, bár a bűnösség beismerése miatt várhatóan ennél enyhébb ítéletre számíthat.

Sedarat online üzenetváltásai során dühösen beszélt édesanyja zsidó barátairól, és azt mondta, hogy autójával belehajtana egy Montclairben tartott Izrael-párti felvonulás résztvevőibe. A vádirat szerint azt is kijelentette, hogy meg akar ölni 500 zsidót, valamint rabszolgasorba taszítaná azok feleségeit és gyermekeit.

Jimenez-Guzelt – aki egy ENSZ-ügynökséget vezető diplomata fia – a Newark Nemzetközi Repülőtéren tartóztatták le, miközben Törökországon keresztül Szíriába készült utazni. Az ügyészek szerint Jimenez-Guzel azt mondta, hogy le akarja fejezni a hitetleneket, és olyan hírhedtté akar válni erőszakos cselekményei révén, hogy a Netflix dokumentumfilmet készítsen róla. Ügyvédjei érvelése szerint a fiatal részben azért fordult a szélsőséges csoportok felé, mert egy közösség tagja akart lenni.

Borítókép: Az interneten radikalizálódott két fiatal, tettlegességig nem fajultak, ennek ellenére hosszú időre börtönbe kerülhetnek (Fotó: AFP)

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