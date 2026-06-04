Migránsterror Európában: a számok makacsul szembemennek a megnyugtató narratívával + videó

Németország volt a leggyakoribb célpont: a migránsokhoz köthető merényletkísérletek csaknem fele itt történt (Fotó: AFP)

Németország volt a leggyakoribb célpont: a migránsokhoz köthető merényletkísérletek csaknem fele itt történt. Franciaország 21, az Egyesült Királyság pedig 10 esettel szerepelt a listán.

Magyarországon ugyanakkor egyetlen ilyen esetet sem regisztráltak, miután a 2015-ös migrációs válság idején országunk lezárta a határokat.

Emiatt az Európai Bíróság később bírságot szabott ki hazánkra az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt. A jelentés szerint az utóbbi időszakban, különösen Németországban, egyre több merénylet zsidó és izraeli célpontok ellen irányult. A szerző ezt a 2023 októberében kirobbant Izrael–Hamász háború hatásával hozza összefüggésbe.