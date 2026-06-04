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Migránsterror Európában: a számok makacsul szembemennek a megnyugtató narratívával + videó

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A Danube Institute friss tanulmánya szerint az elmúlt tíz év európai dzsihadista merényletkísérleteinek 45 százalékában bevándorlók is érintettek voltak. Bár egyes kutatók továbbra is túlzónak tartják a migránsterrorizmussal kapcsolatos aggodalmakat, a vizsgált esetek csaknem fele ebbe a kategóriába esett. A migráns elkövetők több mint húsz országból érkeztek, és a legtöbb támadás Németországban történt. A kutatás szerint a 2015-ös migrációs válság biztonsági következményei ma is érezhetők Európában, Magyarország azonban a kivételek közé tartozik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 11:33
Migráns terror Európában: a számok makacsul szembemennek a megnyugtató narratívával Forrás: AFP
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Németország volt a leggyakoribb célpont: a migránsokhoz köthető merényletkísérletek csaknem fele itt történt (Fotó: AFP)

Németország volt a leggyakoribb célpont: a migránsokhoz köthető merényletkísérletek csaknem fele itt történt. Franciaország 21, az Egyesült Királyság pedig 10 esettel szerepelt a listán. 

Magyarországon ugyanakkor egyetlen ilyen esetet sem regisztráltak, miután a 2015-ös migrációs válság idején országunk lezárta a határokat.

Emiatt az Európai Bíróság később bírságot szabott ki hazánkra az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt. A jelentés szerint az utóbbi időszakban, különösen Németországban, egyre több merénylet zsidó és izraeli célpontok ellen irányult. A szerző ezt a 2023 októberében kirobbant Izrael–Hamász háború hatásával hozza összefüggésbe.

A tanulmány következtetései ugyanakkor eltérnek több más kutatás eredményétől. Thomas Renard és Méryl Demuynck 2025-ben, az International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) számára készített elemzésében arra jutott, hogy a terrorizmus Európában továbbra is elsősorban belföldi eredetű probléma, és a menekültterrorizmussal kapcsolatos félelmeket túlzónak tartják.

Miközben egyes kutatók túlzónak nevezik a félelmeket, az európaiak számára nehéz figyelmen kívül hagyni a valóságot. 

Szinte naponta jelennek meg beszámolók migránsokhoz köthető erőszakos bűncselekményekről és terrortámadásokról. 

Európa már több mint tíz éve nyögi a migránsválság következményeit

Nyugat-Európa nagyvárosaiban mára tarthatatlanná vált a helyzet. Svédországban egy idős nőt kényszerítettek helye átadására a vonaton, Spanyolországban pedig egy afrikai migráns egy kerekesszékes, mozgássérült férfit rabolt ki fényes nappal

Barcelonában észak-afrikai támadók válogatott kegyetlenséggel vertek meg egy turistát, Franciaországban pedig már a templomban imádkozó idős hölgy sincs biztonságban. Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban. 

Nagy-Britannia továbbra is naponta küzd a frissen az országba érkező, csónakos migránsokkal, miközben az ellátórendszer küszködik, a bűnözés pedig folyamatosan nő. 

A Brussels Signal által ismertetett Ipsos-felmérés szerint a bevándorlás ismét az első helyre került a britek aggodalmait tükröző listán

A megkérdezettek 41 százaléka sorolta ezt az ország legsúlyosabb problémái közé.

Orbán Viktornak igaza volt

Cottee szerint a migráns merénylők 79 százaléka önálló kezdeményező volt, vagyis csak Európába érkezése után kezdett szimpatizálni az ISIS-szel. 

Azt is megállapította, hogy a támadások idején csaknem felük menekültstátussal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezett. 

Kritikusai szerint ez azt bizonyítja, hogy a radikalizálódás Európában történik, a szerző azonban úgy véli, hogy ezek az emberek nem tiszta lappal érkeztek a kontinensre. A kutató a tömeges migrációhoz kapcsolódó dzsihadizmus negyedik hullámáról is ír. Arra a következtetésre jut, hogy 

Orbán Viktornak igaza volt, amikor a 2015-ös migrációs válság európai biztonságra jelentett kockázataira figyelmeztetett. 

2015. szeptember 16-án tömegzavargás tört ki a röszkei határátkelőnél
Orbán Viktornak igaza volt (Fotó: Kurucz Árpád)

A tömeges migráció szétverte a közbiztonságot – visszafordítható-e még a folyamat?

A migráció miatt Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos. Több országban már másod- és harmadgenerációs migránsközösségek élnek párhuzamos társadalmakban. 

Egyre többször fordul elő az is, hogy a helyiek a saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban. 

Korábban Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdeztük arról, hogy visszafordítható-e még ez a folyamat vagy Európa végleg megváltozott.

Borítókép: A tádzsik állampolgárságú Dalerdzson Barotovics Mirzojev, aki részt vett a moszkvai koncertterem elleni terrortámadásban, amely 137 ember életét követelte, és amelyért az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vállalta a felelősséget (Fotó: AFP)

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