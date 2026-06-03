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Ettől félnek a legjobban a britek

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A Brussels Signal által ismertetett Ipsos-felmérés szerint a bevándorlás ismét az első helyre került a britek aggodalmait tükröző listán. A megkérdezettek 41 százaléka sorolta ezt az ország legsúlyosabb problémái közé, megelőzve a gazdaságot és az inflációt. Bár a brit kormány igyekszik kézben tartani a helyzetet, a lakosság egyre borúlátóbb. Az emberek joggal aggódnak az illegális bevándorlás miatt, hiszen Nagy-Britannia továbbra is naponta küzd a frissen az országba érkező, csónakos migránsokkal, miközben az ellátórendszer küszködik, a bűnözés pedig folyamatosan nő.

Magyar Nemzet
Forrás: Brussels Signal2026. 06. 03. 22:44
Nagy-Britannia továbbra is naponta küzd a frissen az országba érkező, csónakos migránsokkal Forrás: AFP
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A megkérdezettek 34 százaléka említette az ország egyik legfontosabb problémájaként a gazdaság állapotát is, ami gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. A harmadik helyre az infláció került 25 százalékkal, ez azonban öt százalékponttal alacsonyabb az áprilisi értéknél. A negyedik helyen a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) állt, amelyet a válaszadók 22 százaléka nevezett meg fontos problémaként. Eközben a védelemmel és a külügyekkel kapcsolatos aggodalmak jelentősen mérséklődtek: arányuk tíz százalékponttal, 15 százalékra csökkent.

Nem minden társadalmi csoport aggódott ugyanannyira a bevándorlás miatt

A legnagyobb arányban a jobboldali Reform UK támogatói tartották problémának a migrációt: körükben 83 százalék említette, hogy aggódik emiatt. 

Őket az 55 év felettiek követték 52 százalékkal, míg az alacsonyabb társadalmi osztályokba tartozók 47 százaléka nevezte meg a bevándorlást az ország egyik legfontosabb gondjaként.

Migránsok tartják rettegésben a helyieket
Nem minden társadalmi csoport aggódott ugyanannyira a bevándorlás miatt Fotó: AFP

A felmérés arra is rávilágított, hogy a britek továbbra is borúlátóan látják a gazdaság helyzetét. Az Ipsos gazdasági optimizmus indexe szerint mindössze 9 százalékuk számít arra, hogy javul a gazdaság a következő 12 hónapban, míg 73 százalékuk szerint inkább romlani fog a helyzet. Az Ipsos szerint ez az eredmény az elmúlt évtizedek legnehezebb gazdasági időszakait idézi. A mostani borúlátás legalább olyan erős, mint az 1980-as évek recessziója, a 2008-as pénzügyi válság vagy az ukrajnai háborút követő megélhetési válság idején volt. Hozzátették, hogy 

Keir Starmer miniszterelnökségének 22. hónapjában a nettó gazdasági optimizmus a valaha mért legalacsonyabb szintre süllyedt az adott időszakban vizsgált brit kormányfők közül.

A felmérés 2026. május 6. és 12. között készült, az Ipsos 1003 nagykorú brit állampolgárt kérdezett meg telefonon.

Starmer kínosan ragaszkodik a székéhez

Mint arról beszámoltunk, a Munkáspárt jelentős vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon. 

A kedvezőtlen eredmények nyomán párton belül is felerősödtek a Keir Starmer távozását sürgető hangok, miközben már lehetséges utódok neve is felmerült.

Azonban a brit Munkáspárt vezetőjéről úgy tűnik, minden kritika lepereg.

Starmer kínosan ragaszkodik a székéhez
Starmer kínosan ragaszkodik a székéhez Fotó: AFP

Visszaléptetnék Nagy-Britanniát az EU-ba

A brit sajtóban megjelent információk szerint a Munkáspárt vezető tisztségére pályázó két legfőbb esélyes, Andy Burnham és Wes Streeting hivatalosan is az Európai Unióhoz való visszatérést szorgalmazza. Egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy visszafordítanák a brexitet – ez pedig nemcsak az ellenzéket, hanem saját párttársaikat is fellázította. 

Több munkáspárti politikus szerint abba kellene hagyni a nyafogást a brexit miatt, Nigel Farage pedig árulással vádolja a pártot. 

Andy Burnham Margaret Thatchert okolja az ország problémáiért, és szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a víz- és a közlekedési szektort is.

Borítókép: Migránsok, illusztráció (Fotó: AFP)

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