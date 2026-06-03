Ettől félnek a legjobban a britek

A megkérdezettek 34 százaléka említette az ország egyik legfontosabb problémájaként a gazdaság állapotát is, ami gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. A harmadik helyre az infláció került 25 százalékkal, ez azonban öt százalékponttal alacsonyabb az áprilisi értéknél. A negyedik helyen a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) állt, amelyet a válaszadók 22 százaléka nevezett meg fontos problémaként. Eközben a védelemmel és a külügyekkel kapcsolatos aggodalmak jelentősen mérséklődtek: arányuk tíz százalékponttal, 15 százalékra csökkent.

Nem minden társadalmi csoport aggódott ugyanannyira a bevándorlás miatt

A legnagyobb arányban a jobboldali Reform UK támogatói tartották problémának a migrációt: körükben 83 százalék említette, hogy aggódik emiatt.

Őket az 55 év felettiek követték 52 százalékkal, míg az alacsonyabb társadalmi osztályokba tartozók 47 százaléka nevezte meg a bevándorlást az ország egyik legfontosabb gondjaként.

Nem minden társadalmi csoport aggódott ugyanannyira a bevándorlás miatt Fotó: AFP

A felmérés arra is rávilágított, hogy a britek továbbra is borúlátóan látják a gazdaság helyzetét. Az Ipsos gazdasági optimizmus indexe szerint mindössze 9 százalékuk számít arra, hogy javul a gazdaság a következő 12 hónapban, míg 73 százalékuk szerint inkább romlani fog a helyzet. Az Ipsos szerint ez az eredmény az elmúlt évtizedek legnehezebb gazdasági időszakait idézi. A mostani borúlátás legalább olyan erős, mint az 1980-as évek recessziója, a 2008-as pénzügyi válság vagy az ukrajnai háborút követő megélhetési válság idején volt. Hozzátették, hogy

Keir Starmer miniszterelnökségének 22. hónapjában a nettó gazdasági optimizmus a valaha mért legalacsonyabb szintre süllyedt az adott időszakban vizsgált brit kormányfők közül.

A felmérés 2026. május 6. és 12. között készült, az Ipsos 1003 nagykorú brit állampolgárt kérdezett meg telefonon.